Berga ha de ser «un mirall» del porta a porta per a Catalunya

«Berga i el Berguedà han de ser un mirall per a la resta de país» de com s'ha de fer el porta a porta segons va declarar a Regió7 Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Ahir va ser a la ciutat en la primera gran xerrada informativa sobre l'aplicació del nou sistema a 12 municipis del Berguedà -Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan, Puig-Reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada-, a partir de l'octubre d'enguany. L'acte va aplegar a més de 200 persones al pavelló de Suècia. La d'ahir és la primera gran xerrada del mig centenar que es faran en les properes tres setmanes. També hi van participar el regidor de Medi Ambient de Berga i el conseller comarcal del Medi Ambient Xavier Francàs.

A preguntes d'aquest diari, Josep Maria Tost va confirmar que Berga serà la primera ciutat catalana més gran en nombre d'habitants on s'aplicarà el porta a porta sencer a tota la població. Tost es va mostrar convençut que la suma d'esforços de les administracions i dels ciutadans «faran que això funcioni. L'exemple de Berga i el Berguedà ha de ser per a tot el país» va dir. «Tenim un seguit de comarques que estan visionant què fa Berga i el Berguedà i, per tant, ho hem de fer bé i ho farem bé, no en tinc cap dubte».

En declaracions als periodistes, Josep Maria Tost va dir que el model serà possible gràcies «a la suma de voluntat. La voluntat política com a territori d'optar per uns sistemes més eficients de recollida, aquesta és la clau, «així com la voluntat de la ciutadania de reciclar bé. Tost va assegurar que «un ciutadà del Berguedà del segle XXI té dret a consumir i a viure i a gaudir de la vida, però també té la obligació de reciclar i col·laborar a fer un reciclatge correcte, de separar les fraccions de brossa i treure-les el dia que toca».

El Consell Comarcal del Berguedà ha iniciat aquesta setmana les xerrades informatives per explicar als usuaris com funcionarà el nou sistema. L'objectiu de la mesura és poder passar de l'actual índex del 30% que situa el Berguedà a la cua de les comarques de Catalunya pel que fa a la recollida selectiva al 70%. Abans del Berguedà el porta a porta s'ha aplicat al Pallars Sobirà, l'Anoia i bona part d'Osona. I a més, fonts del Consell han indicat que «al mateix temps que s'implanta al Berguedà, s'inicia a 22 municipis del Segrià».