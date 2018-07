Sant Julià de Cerdanyola celebra un quart de segle d'independència, avui

Tal dia com avui del juliol del 1993, Sant Julià de Cerdanyola va recuperar la seva autonomia com a poble. Havia perdut la seva independència el 1942 quan va ser annexionat a Guardiola de Berguedà. El 20 de juliol del 1993 a l'edifici consistorial que es trobava en construcció es va celebrar una sessió extraordinària per recuperar l'Ajuntament. L'acte va omplir la sala de gom a gom. El primer Ajuntament recuperat el va presidir fins al 1995 Ramon Elias Espel, que va morir el novembre del 2013. Aquell primer consistori el formaven també Josep Serra, Francesc Rossell i Maria Victòria Berbel.

Tot i que Sant Julià tenia el suport ple de Guardiola, que estava a favor de la segregació, va topar amb la negativa del Govern. El municipi va crear una junta de segregació i amb els diners que van aportar totes les famílies va aconseguir que els tribunals reconeguessin la seva reivindicació.

Aquest cap de setmana s'han organitzat actes per commemorar els 25 anys de la recuperació de l'autonomia.