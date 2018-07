Un veí de Berga alerta de l'abocament de terres del nou institut a la riera de Garreta

Joan Bernat, exalcalde de la Quar i veí de Berga, ha denunciat a Regió7 l'abocament d'uns 400 metres cúbics (40 camions) de terres, pedres i runes a la riera de Garreta o Fornós. Es tracta de material que presumptament prové de la construcció de l'edifici de la Secció d'Institut (SI) Serra de Noet, que impulsa el departament d'Ensenyament i que s'erigeix en uns terrenys al costat mateix de la riera. Fruit d'aquest abocament, un tram d'uns 100 metres lineals del torrent ha quedat sepultat, literalment.

Joan Bernat ha posat en coneixement de les empreses constructores aquests fets, així com també a l'arquitecte municipal de Berga, i també va comunicar-ho al Seprona de la Guàrdia Civil. Agents d'aquest servei, ahir, van ser al lloc dels fets i van obrir un expedient. Bernat espera que es retiri la runa i no descarta presentar una denúncia al jutjat si no s'arregla.

Joan Bernat ha explicat que aquest abocament es va produir fa uns quinze dies. «Tenien tota una muntanya de runa aquí dalt», assenyala Bernat mostrant la zona posterior de l'edifici en construcció. I un dia «la van tirar» cap a la riera, en lloc de dur-la a l'abocador corresponent com pertocaria. Aquest tram de la riera és molt enclotat i colonitzat pels arbres i una espessa vegetació. És un indret poc accessible i visible, «queda amagat». Bernat creu que potser per això algú va optar per llançar-hi les terres «pensant que no es veuria. És una manera ràpida de treure-se-la del damunt, ara veurem si van de pressa a treure-la». L'exbatlle de la Quar i activista polític a les dècades dels 80 i 90 del segle passat ha explicat que quan va veure la magnitud de l'abocament «vaig quedar esgarrifat». Després d'això «vaig anar a parlar amb tots els de l'empresa». Els treballs de construcció del nou centre educatiu van ser adjudicats pel departament d'Ensenyament de la Generalitat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per José Antonio Romero Polo, SAU& Vías y Construcciones SA. Joan Bernat explica que, un cop els ho va comunicar, li van dir que «ja ho traurien. No podien pas negar que ho haguessin tirat perquè només poden ser ells». Ahir els responsables que estaven a peu d'obra no van voler fer declaracions sobre el tema. D'altra banda, el tècnic encarregat de l'obra no va contestar les trucades d'aquest diari per saber la seva versió dels fets.

Joan Bernat va informar-ne a l'arquitecte municipal «i em van dir que em dirien alguna cosa, però no m'han dit res». Amb tot, li consta que l'arquitecte municipal ha estat sobre el terreny veient l'abocament. El regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, ha explicat que el consistori sap que s'ha produït aquest abocament, tot i que ahir no va poder precisar les accions que s'han dut a terme.

També en són coneixedors els agents del Seprona de la Guàrdia Civil, que ahir van ser-hi «per veure la burrada que s'ha fet aquí. No s'entén que ho hagin abocat quan ja cobren un tant per portar la runa a l'abocador corresponent».

Bernat diu que «no em faig pagues del que veig. Em pensava que en aquest país aquestes marranades no existien. Estava llegint el Regió7 i posava que el Berguedà serà exemple de Catalunya amb la recollida porta a porta, i en canvi aquí, a 500 metres de l'edifici, hi han tirat aquesta runa. És la cara i la creu de la mateixa moneda».