El Govern destina mig milió a evitar els despreniments a la C-16

El departament de Territori i Sostenibilitat (TES) actuarà «al més aviat possible» per dur a terme obres de sanejament dels talussos i reforçar o canviar les xarxes metàl·liques de protecció en dos punts de la C-16: al punt quilomètric 105 i entre el 110 i el 112. En aquest darrer, aquest mes de juliol hi va haver un accident mortal quan un roc va impactar contra un conductor.

Fonts del TES han indicat que els tècnics han descartat que aquest roc caigués del talús a la carretera. Amb tot, « els geòlegs no han pogut determinar l'origen» del roc. No saben com va arribar a la C-16 (podria ser des d'un cor- riol de sobre el talús), amb la mala sort d'impactar al vidre d'una furgoneta i causar la mort del conductor i ferir-ne un altre.

Ahir, fonts del Consell del Berguedà van informar que dimecres alcaldes s'havien reunit amb Ricard Font, secretari general de Territori i Mobilitat de la Generalitat, i amb el director del Servei Català del Trànsit, Juli Gendrau. En aquesta reunió els representants del departament de Territori i Sostenibilitat es van comprometre amb els batlles a fer 90 inspeccions als talussos de la C-16 que han causat problemes i, en funció d'això, es faran «actuacions urgents en els talussos més necessaris per un valor de mig milió d'euros». A més, es comprovarà l'estat de la carretera de Guardiola a la Pobla, a petició dels batlles.