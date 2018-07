L'ACA requereix a la constructora de l'institut que retiri les terres de la riera

Sota aquestes terres i rocs hi ha la llera afectada per l´abocament de l´obra de l´institut

Sota aquestes terres i rocs hi ha la llera afectada per l´abocament de l´obra de l´institut ARXIU/D.C.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha requerit a les empreses constructores de l'edifici de la Secció d'Institut (SI) Serra de Noet de Berga, adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per José Antonio Romero Polo, SAU&Vías y Construcciones SA, que aquest cap de setmana retirin els aproximadament 400 metres cúbics de terres i pedres abocades a la riera de Garreta (uns 40 camions) en el tram de llera que queda just a sota del solar on s'està erigint el nou centre formatiu, que paga el departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Ahir, inspectors de l'ACA, organisme competent en la matèria, van ser al lloc dels fets per comprovar l'abast d'aquest abocament, de l'existència del qual va alertar el veí de la zona i exbatlle de la Quar, Joan Bernat, tal com va avançar Regió7 en l'edició de divendres. Fonts de l'ACA han explicat que els inspectors van mesurar que l'alçada del talús de les terres abocades era de 12 metres. Les terres i rocs s'han abocat en una zona enclotada d'espessa vegetació i arbres, molt poc visible, i han sepultat la llera del torrent en aquest tram, uns 50 metres segons els tècnics de l'ACA i 100 segons el veí que ha avisat dels fets. El curs de l'aigua s'ha desviat en tapar-se la llera en el tram afectat i passa pels horts d'aquest veí. Les mateixes fonts han indicat que «el constructor s'ha compromès a retirar les terres». Dilluns els inspectors hi tornaran per tal de comprovar si s'han retirat les terres.

Pel que fa a la possibilitat d'obrir un expedient als constructors responsables de l'abocament, «encara és prematur poder-ho afirmar, fins que es disposi de l'acta de la inspecció i de tota la informació». Les mateixes fonts han explicat que la Llei 1/2001 del text refós de la llei d'aigües «determina, amb caràcter general, la total prohibició d'abocaments que puguin ser susceptibles de contaminar l'aigua».

Per la seva banda, fonts del Seprona de la Guàrdia Civil que dijous van inspeccionar el lloc acompanyats pel veí Joan Bernat, han indicat que consideren que aquest abocament pot constituir una infracció administrativa del reglament del domini públic hidràulic segons el Reial decret 849/1986 per «invasió de la llera sense autorització». Els agents del Seprona han posat el cas en coneixement de l'ACA «perquè resolgui l'expedient» i faci, com ja ha fet, el requeriment al constructor perquè retirin les terres i valori una possible sanció econòmica.

Per la seva banda, fonts del departament d'Ensenyament han informat que feia uns dies que coneixien l'existència de l'abocament i que ja havien requerit al constructor que ho retirés. Han explicat que l'abocament (d'aproximadament 400 metres cúbics de terres i rocs, uns 40 camions) es va produir per «un error humà».

Com totes les obres, el projecte del SI inclou un pla de gestió dels residus que es generen. Es tracta d'una qüestió que està perfectament regulada. Fonts coneixedores d'aquest àmbit han explicat a aquest diari que el pla de gestió dels residus de l'obra és responsabilitat del contractista.

Finalment, el tècnic del Serra de Noet ahir no va respondre les trucades d'aquest diari per saber la seva versió dels fets.