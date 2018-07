Els Elois se salven de la pluja, però no de l'aigua

La temperatura era més aviat fresca i l'amenaça de pluja evident, ja a primera hora del matí. El ruixat d'abans de la sortida de la cercavila dels Elois ha quedat en anecdòtic, després de tota l'aigua que s'ha descarregat des dels balcons, les galledes, les mànegues i les piscines inflables, al llarg de tot el recorregut. La bona afluència de públic, des dels diferents els rols de la festa, ha tornat a posar en relleu que els Elois són una data ineludible pels berguedans de soca-rel, més enllà de la Patum.

Queia una pluja fina i suau quan les salves de trabuc donaven el vistiplau, a les 9 del matí, perquè cavalls i rucs, amb els acompanyants, el públic i la música de la Cobla Ciutat de Berga, iniciessin el seguici, encapçalats pel timbaler, la banderera i els administradors. Els carrers ja eren molls, però al camí del Roser es formaven els primers rierols d'aigua, amb gent ruixant a la cercavila de forma dispersa, però constant i indiscriminada. A la plaça Sant Joan, un dels punts amb més concentració d'aigua per metre quadrat, provinent de les diverses piscines inflables, s'ha repetit un quadre habitual quan un ruc ha relliscat i ha patit per tornar-se a posar en peu. Al carrer Major, un animal que no volia seguir el pas ha reiterat l'evidència que aquestes escenes, per més esforços de l'organització i per més comunes que siguin a la festa, no deixen de ser preocupants.

Els carrerons estrets feien que fos difícil escapar de l'aigua, i a l'arribada a l'esmorzar a santa Magdalena no s'ha registrat cap supervivent d'haver salvat el safareig de la Pietat sense acabar regalimant. En el retorn cap a la plaça de Sant Pere, el seguici s'ha tornat a organitzar, des de l'elegància en els cavalls capdavanters, fins als darrers rucs, cada cop més indomables, i amb algunes cares de participants que evidenciaven escasses hores de son, després de la nit de dissabte. A la plaça de l'Ajuntament, els animals han estat beneïts pel mossèn, des de l'església de Santa Eulàlia, i els músics s'han acomiadat tocant un tirabol. El recorregut ha acabat a la plaça de les Fonts, on els animals – que no l'aigua – han anat arribant amb comptagotes.

L'estampa era més elegant durant la missa en honor a Sant Eloi, de l'Església de Sant Francesc, i la Boda típica de l'Alt Berguedà, també precedits per un ruixat, aquest cop més intens. Com mana la tradició, el padrí ha acompanyat el nuvi des de l'antiga casa Batrina, a la plaça de la Creu, fins a temple, i després es s'ha anat a buscar la núvia a ca l'Andreu Borras, al carrer Marcel·lí Buxadé, fins a arribar a l'església. Finalitzada la cerimònia, la comitiva ha circulat pel vall de Codós, l'actual Ronda de Queralt, fins a arribar a la plaça de Sant Joan, on s'ha dansat el ballet de Déu (o de l'Adéu). Enguany, la gran novetat ha sigut la de la incorporació d'una segona parella, que es renovarà bianualment, per donar cabuda a nous balladors i balladores, en aquesta representació de l'Agrupació Teatral la Farsa. Com cada any, la festivitat ha acabat amb els balls amb participació de tota la comitiva i part del públic, i l'entrega de ferradures, ja al consistori de la ciutat.