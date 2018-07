El metall i el ferro sonen a la Pietat

A la plaça de la Pietat s'hi centrà el gruix d'activitat i, en el cas dels oficis, s'hi va fer un taller infantil d'encunyació de monedes de paper de plata, que els infants podien fer amb les seves mans i emportar-se-les. Va ser a càrrec de Sergi Valdivieso, d'Igualada, un apassionat de tots els oficis en general, que s'hi va aficionar com a passatemps i ara, a més, fa fires i tallers. A la plaça també hi havia una altra mostra, l'arbre de les claus.

Al costat de la capella de la Pietat, en Gonzalo Ruiz, de Moià, feia gala del seu hobby. S'hi va aficionar quan va fer la mili, on feia ferradures i altres estris, i va seguir formant-se. Té especial devoció per la forja artística, però es va passar la tarda fent mostres de claus i decoracions per a portes. Des del seu punt se sentien els repics de Pere Porcar, de Matadepera, fent de manyà de reixes i tancaments. En el seu cas, diu que l'omple poder arreglar eines i estris antics: «Sempre es poden recuperar». Als bancs de la rectoria, Xavier Roura, de Canet de Mar, feia el seu ofici. És llauner. «És molt complicat tenir dedicació plena», reconeix. «Molts oficis passen de pares a fills, però, en el meu cas, m'hi vaig enganxar en conèixer un net de llauner, ara fa 20 anys», explica. La posada en escena de la fosa de metalls a les escales de La Berruga era imponent, i era l'escenari on Marc Ferrer, d'Òdena, oferia una mostra sobre com fer bales. «M'agraden les eines antigues i com es forjava abans. Quan sents algunes històries, te n'enamores i t'hi acabes enganxant», explica. Arribant al carrer Major, a la placeta de la Ciutat, Roberto Garcia, de Terrassa, forjava estris com picaportes i, especialment, claus de clavar, el que considera la base de l'ofici. Havia estat ferreter i, un cop jubilat, el seu passatemps se centrà en la part medieval de l'ofici: «És important que no es perdi». «El ferro costa molt de dominar i per això no el treballa tanta gent com altres materials, però quan ho aconsegueixes, és més profitós», argumentava el més veterà.

Ahir, els Elois van mantenir la passada tradicional pels carrers de Berga i l'escenificació teatral d'El rapte de la núvia, estrenada l'any passat, entre altres activitats. La festa del comiat de solteres i solters a la plaça de la Pietat va tancar el dia amb un sopar popular, la presentació del videoclip de la campanya Vull la nit! i el concert del grup Animal i la música de PD Magenta.