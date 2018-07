Berga reclama llibertat per a les preses independentistes cantant a la plaça de Sant Pere

El grup de dones dels Cantaires del Berguedà per la Llibertat han reivindicat aquest dilluns a la tarda, com fan cada dia 23 des del juny, la «llibertat de les preses polítiques» a la plaça de Sant Pere de Berga. Una vintena de dones que formen part de grups cantaires i diferents corals berguedanes han interpretat diferents peces sota la batuta del músic berguedà Ferran Badal. A l'acte hi han assistit mig centenar de persones que en finalitzar han cridat lliberta per a les preses.

L'acció reivindicativa es duu a terme el dia 23 perquè va ser el 23 de març d'enguany que el jutge Pablo Llarena «va enviar ala presó a Carme Forcadell i a Dolors Bassa i Marta Rovira va maxar a l'exili, per això els hi volem dedicar aquest dia juntament amb les altres dones que hi ha a l'exili: Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Anna Gabriel».

La periodista Sílvia Culell que ha llegit el manifest ha matisat que «volem fer aquest acte especialment a les preses i exiliades perquè no caiguin en l'oblit ja que a vegades la nostra societat, d'una manera inconscient, tendeix a deixar les dones en un segon pla. Elles també pateixen la repressió de l'estat espanyol per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre. Elles tampoc tenen llibertat per expressar les seves idees a les presons ja que si ho fan pateixin càstigs. Elles tampoc poden estar al costat de la seva família».