Sant Julià homenatja els impulsors de la independència del municipi

Sant Julià de Cerdanyola va commemorar ahir que fa 25 anys es va constituir com a municipi. I ho va fer homenatjant els impulsors de la segregació del poble, que, fins fa un quart de segle, formava part de Guardiola de Berguedà. De fet, fins al 1942 Sant Julià tenia Ajuntament, però aquell any es va integrar al municipi veí. Ahir, el consistori va reconèixer, a títol pòstum, Ramon Elias com a fill il·lustre de Sant Julià de Cerdanyola. Va ser el motor de la independència del municipi i en va esdevenir el primer alcalde. L'actual mandatari local, Agustí Elias, n'és el fill.

A l'acte de commemoració, que va tenir lloc en una vela instal·lada al carrer i va aplegar més de 200 persones, també va homenatjar l'exalcalde de Guardiola, l'altre artífex de la reconstitució de Sant Julià de Cerdanyola com a municipi, Ignasi Costa. L'exbatlle va recordar les dificultats que van tenir per fer possible aquesta reivindicació, i els anys de lluita que van culminar fa un quart de segle.