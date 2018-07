Les preses, protagonistes de l'acte de Cantaires per la Llibertat

n El grup de dones de Cantaires del Berguedà per la Llibertat van reivindicar ahir, com fan cada dia 23 des del juny, la llibertat de les preses polítiques, a la plaça de Sant Pere de Berga.

L'acció reivindicativa es du a terme el dia 23 perquè va ser el 23 de març d'enguany quan el jutge Pablo Llarena «va enviar a la presó Carme Forcadell i Dolors Bassa i Marta Rovira va marxar a l'exili, per això els volem dedicar aquest dia juntament amb les altres dones que hi ha a l'exili: Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Anna Gabriel». És un acte per les preses i exiliades «perquè no caiguin en l'oblit», ja que la societat tendeix a deixar les dones en un segon pla.