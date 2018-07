La retirada de terres a la riera de Garreta s'allargarà fins aquest dijous

Els treballs per retirar les terres i rocs de les obres de construcció del segon institut de Berga, el Ser-ra de Noet, abocades sense control a la riera de Garreta s'allargaran fins aquest dijous. Aquesta és la previsió amb què treballen els inspectors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquest és l'organisme que té competències per actuar en casos d'abocaments a les rieres com l'esmentat i que va avançar aquest diari (vegeu Regió7 del 13 de juliol). En aquest cas, la denúncia d'un veí alertant dels fets va ser el detonant perquè l'ACA actués i, en veure el problema, requerís als constructors que retiressin aquestes terres per deixar la riera tal com estava abans que les hi tiressin.

Tal com ja va informar aquest diari, els treballs per tal de retirar les terres van començar dissabte i van continuar ahir a bon ritme, segons fonts consultades per aquest diari.

Per la seva banda, fonts de l'ACA han explicat que «la màquina excavadora està extraient les terres acumulades per fases, ja que ha hagut d'habilitar accessos per poder arribar a baix de tot». La zona on s'han fet els abocaments és un tram molt enclotat de la riera. Les màquines estan traient el material per la part superior de la riera, just darrere d'una escullera al solar on s'erigeix aquest centre educatiu. Les fonts esmentades han explicat que «fins ara s'han retirat aproximadament l'equivalent a 15 camions» de terres. «Les tasques de retirada s'allargaran fins dijous vinent», han precisat. Aleshores se sabrà els metres cúbics de terres que s'hi havien abocat en total.

Les mateixes fonts de l'ACA han explicat que «de moment encara no s'ha determinat» si s'aplicaran sancions o no per aquest abocament a la riera de Garreta. «Quan s'acabi la retirada de les terres s'analitzarà tota la informació, les accions i els seus efectes. A partir d'aquí es valorarà si s'inicia un expedient» sancionador. Les mateixes fonts han explicat que la Llei 1/2001 del text refós de la llei d'aigües «determina, amb caràcter general, la total prohibició d'abocaments que puguin ser susceptibles de contaminar l'aigua».

A banda dels inspectors de l'ACA que van ser a Berga divendres, la setmana passada també van comprovar l'abast de l'abocament agents del Seprona. Ho van fer dijous. Fonts del cos van informar que consideren que aquest abocament pot constituir una infracció administrativa del reglament del domini públic hidràulic segons el Reial decret 849/1986 per «invasió de la llera sense autorització». Els agents del Seprona van posar el cas en coneixement de l'ACA «perquè resolgui l'expedient» i faci, com ja ha fet, el requeriment al constructor perquè retirin les terres i valori una possible sanció econòmica.

El segon institut de Berga, la secció d'institut (SI) Serra de Noet, s'està construint en uns ter-renys situats just a sota del camp de futbol municipal, i tindrà tres edificis: un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs, a més de tres pistes esportives. El nou immoble, llargament reivindicat, el paga íntegrament el departament d'Ensenyament. Es va adjudicar per 3.630.603,79 euros sense IVA. Amb IVA ascendia a 4.393.030,59 euros. L'edifici principal és el de les aules en tres pisos. Tindrà capacitat per acollir 360 alumnes d'ESO, aproximadament. També hi haurà l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), que des de la seva creació està ubicada a l'institut Guillem de Berguedà, a més del Centre de Formació d'Adults (CFA).