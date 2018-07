El Govern declara Cal Pons Bé Cultural d'Interès Nacional

Tot i que l'11 d'abril l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, acompanyat del dirigent veïnal Jaume Serra, va anunciar davant de la Torre Nova de Cal Pons (vegeu Regió7 del 12 d'abril d'enguany) que l'antic conjunt fabril havia estat nomenat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), no va ser fins ahir que el Govern va fer pública i oficial aquesta declaració. El Diari Oficial de la Generalitat va publicar que el Govern va aprovar declarar Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de conjunt històric, la colònia Pons, a Puig-reig. El regidor Jesús Subirats ha explicat que a l'abril l'executiu havia pres l'acord però que no s'havia pogut oficialitzar per l'aplicació del 155. Finalment es va fer ahir.

La família Pons va adquirir la finca on s'havia de construir la fàbrica l'any 1875. L'any 1880 es va inaugurar i el 1910 estava construïda la totalitat de la colònia, que va ser visitada el 1908 pel rei Alfons XIII. L'impulsor de Cal Pons va ser Josep Pons i Enrich (1811-1893), nascut a Manresa, industrial i empresari, fundador entre altres empreses de Caixa Manresa. La colònia va anar creixent d'acord amb els requeriments industrials i socials fins al seu tancament el 1992. La colònia Pons comprèn dues àrees: una d'industrial i una de residencial i equipaments. La Torre Nova de Cal Pons és de propietat municipal i ara s'hi ha de refer la teulada.