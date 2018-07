Horrorland: així són els personatges i atraccions del parc de Terror de Cercs

El parc de Terror de Cercs, Horrorland, ja té el 80% de les entrades exhaurides. Així ho ha anunciat un dels seus impulsors, David Moreno. Els organitzadors han presentat aquest dimecres les atraccions i experiències que inclouran i a la seva mascota: Mortimer.



125 treballadors a Horrorland

Instal·lat entre l'11 d'octubre i el 17 de novembre a les naus del polígon de Cercs, sota la central tèrmica, donarà feina a 125 persones. Des de l'Ajuntament de Cercs, el seu alcalde, Jesús Calderer, ha destacat l'impuls econòmic que comportarà la instal·lació del primer parc de terror del sud d'Europa al seu municipi.

Els impulsors del projecte, les companyies Horror Box i Insomnia Corporation, han desvetllat aquest dimecres al migdia les principals atraccions que inclourà el parc i les darreres novetats.

Ubicat als peus de l'antiga tèrmica de Cercs i en diferents naus, inclourà cases encantades, escapes rooms, experiències extremes, espectacles al carrer i jocs interactius relacionats amb el món del terror. Obrirà portes, coincidint amb Halloween, l'11 d'octubre i es perllongarà fins al 17 de novembre. Només funcionarà, però, caps de setmana i festius. A hores d'ara ja han venut el 80% de les entrades de les 22.500 disponibles.



Horrorland: de l'homenatge a la central a la zona 'Cabronazi'

Entre les atraccions que inclourà el parc temàtic destaca una casa encantada que vol homenatjar la central tèrmica de Cercs, una ambientada en un escorxador, o una que impedeix literalment al visitant veure res i que "ha comptat amb la col·laboració del coreògraf de Joc de Trons quan la sèrie va ser a Girona, en Guillem Fernández".

També destaca la cavalcada amb els personatges, l'animació al carrer o la zona 'Cabronazi'. I és que el personatge humorístic popular a la xarxa col·labora també en el projecte i s'ha deixat veure en la presentació. Paral·lelament també s'ha presentat a Mortimer, la que serà la mascota del parc del terror únic al sud d'Europa.



L'impacte econòmic del parc del Terror a Cercs

En la presentació, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha destacat la importància que suposarà econòmicament el parc per a la comarca. "És un impacte brutal que per a nosaltres és molt important", ha insistit. Climent Vila, impulsor de Horrorland Parc, ha explicat que es crearan més d'un centenar de llocs de feina En aquest sentit, ha afegit Moreno, malgrat que els personatges principals seran "actors" es realitzarà un càsting per a buscar els secundaris.



Sorpresos per l'impacte de Horrorland

L'equip impulsor de Horrorland reconeixen haver quedat sorpresos del boom que ha tingut el parc de terror que, malgrat ser temporal, tot apunta al fet que es podria repetir l'any vinent. Aquesta resposta, ha reconegut Moreno, fins i tot els ha obligat a ampliar l'espai que ocuparà el parc i les atraccions.



Un parc del Terror per a tots els públics

Adreçat a tots els públics, Horrorland serà un parc accessible. A hores d'ara estan estudiant solucions per ampliar l'aparcament, ja que preveuen que el del polígon de Cercs quedarà petit.