Avià intentarà ampliar la partida del pressupost participatiu el 2019

Pati de l´escola bressol d´Avià, on s´invertiran 31.000 euros per fer millores

Pati de l´escola bressol d´Avià, on s´invertiran 31.000 euros per fer millores ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament d'Avià intentarà augmentar la partida que destina al pressupost participatiu de cara al 2019. El primer municipi de la comarca que deixa triar als veïns el destí d'una part del seu pressupost enguany hi ha assignat 77.000 euros ( 63.000 per a projectes escollits per adults, i la resta per infants). Aquesta quantitat suposa el 3,5% del seu pressupost de 2.050.000 milions d'euros per a aquest 2018.

La regidora Sara Subirana ha indicat a Regió7 que «el 2019 s'intentarà augmentar la quantitat que destinem al pressupost participatiu amb una partida més gran tot i que no hi ha res decidit». El govern fa un balanç postiu del procés. «En general, la impressió de la gent és bona i s'ha de seguir fent amb coses a millorar».

Hi han participat 271 veïns, que suposa més del 10% dels cens amb dret a vot del poble, majors de 12 anys. Tot i que la pista de pàdel (50.000 euros) i l'Adrenalin Park (35.000 euros) van ser els projectes que van treure millors resultats, no es podran executar perquè sobrepassen els 63.000 euros de pressupost. Les següents obres amb més suports i que es poden fer són la millora del pati de l'escola bressol (31.000 euros), la millora del circuit de BTT Avià Descens Team ( 12.000 euros), la millora del camí ral de Cardona (10.000 euros), on es posaranbancs, fanals i papereres, la construcció d'un rocòdorm homologat sota les grades del pavelló (8.000 euros) i un parc infantil a la zona de Santa Maria (2.000 euros)