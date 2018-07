Horrorland a Cercs: el parc del terror arriba al Berguedà

Pagar per viure experiències terrorífiques de qualitat en primera persona. Aquesta és la proposta d'Horrorland de Cercs, el primer Scream Park del sud d'Europa. La iniciativa ja ha venut el 80% de les 22.500 entrades que ha posat a la venda, totes les entrades VIP i les que permeten accedir ràpid als espectacles i no haver de fer cua. Ja només en queden de generals. L'espectacle crearà 125 llocs de treball. La majoria al Berguedà. El setembre es farà un càsting de persones interessades a treballar-hi.

Aquest és un projecte que ha despertat una gran expectació i que impulsen dues empreses dedicades a la creació d'experiències de terror i escape room: la berguedana Insomnia Corporation, amb Climent Vila i Sílvia Mosella, i la barcelonina Horror Box, amb David Moreno i Cristina Raya. Tenen la col·laboració de Cabronazi –responsable de la comunicació on-line del projecte–, un personatge que ofereix una pàgina d'humor que té més de 23 milions de seguidors a Facebook i Instagram.

Ahir, al centre d'empreses de Cercs, van fer la presentació del projecte, de la seva mascota Mortimer i la descoberta d'una de les atraccions-espectacle.

Horrorland oferirà experiències de terror en set naus del centre d'empreses de Cercs a tocar de la C-16, sota la xemeneia de la central tèrmica, que s'il·luminarà especialment per a l'ocasió. Dues naus de 750 metres quadrats, quatre de 400 i una de 200, 3.300 metres quadrats de naus llogades a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà , on treballaran 125 persones, majoritàriament del Berguedà, durant 15 dies: els festius i caps de setmana a partir de l'11 d'octubre d'enguany.

Els organitzadors compten que atraurà gent d'arreu perquè diuen que es tracta d'una experiència única al sud d'Europa. Per aconseguir aquesta singularitat disposen de tecnologia d'animatrònics importada especialment dels Estats Units, màscares de silicona, utillatges d'època, complements com perruques, vestuari i i tota mena d'efectes especials. I moltes ganes d'oferir una proposta d'oci basada en el terror ben fet. David Moreno va deixar clar que «el terror s'ha banalitzat molt». Els promotors «defensem el terror com a gènere» i volen que els visitants visquin «una experiència completa» perquè aleshores «es produeix la màgia».

Els promotors han importat un model de negoci que triomfa als Estats Units amb més de 32 milions de visitants anuals. Un parc dedicat íntegrament al terror amb les anomenades haunted houses (els coneguts com a passatges del terror que són una marca comercial), escape rooms, extreme house (on els usuaris hauran de donar permís per escrit perquè els puguin tocar per aconseguir espantar-los més), espectacles d'animació davant de les naus i jocs interactius.

Horrorland obrirà les portes els dies 11, 12 i 13, 19, 20, 26 i 27 i 31 d'octubre i 1, 2, 3, 9, 10 i 16 i 17 de novembre de 2/4 de 7 de la tarda fins a 2/4 d'1 de la nit. Entre les atraccions que inclourà el parc temàtic destaca una casa encantada que vol homenatjar la central tèrmica de Cercs, una d'ambientada en un escorxador, o una que impedeix literalment al visitant veure res i que «ha tingut la col·laboració del coreògraf de 'Joc de Trons' quan la sèrie va ser a Girona, Guillem Fernández», va dir David Moreno. També destaca la desfilada amb els personatges, l'animació al carrer o la zona Cabronazi. I és que el personatge humorístic popular a la xarxa col·labora també en el projecte i també va ser protagonista a la presentació.

L'equip impulsor d'Horrorland va assegurar ahir que han quedat sorpresos del boom que ha tingut el parc de terror, que, malgrat ser temporal, es podria repetir l'any vinent. La bona acollida fins i tot els ha obligat a ampliar l'espai que ocuparà el parc i les atraccions. També va destacar que Horrorland serà un parc accessible.

L'Scream Park és un model que porta públic a zones com polígons industrials



David Moreno va explicar en la presentació d'ahir que el model d'Scream Park «té aquest punt de no ser tan massificat com un parc d'atraccions i porta el públic a polígons, fàbriques o granges-escola que es transformen uns dies l'any en una atracció turística», com ha passat als Estats Units. A Cercs la proposta ocuparà 3.300 metres quadrats de naus del Centre d'Empreses, que els promotors han llogat a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.



L'esperit dels 'dinos' de Fumanya ressuscita



Seixanta-cinc milions d'anys després que s'extingissin els dinosaures de Fumanya, ahir van ressuscitar. En esperit, això sí, però ho van fer. David Moreno, un dels promotors de l'Horrorland, venut com el primer Scream Park del sud d'Europa, en va ser el culpable. En una inusual presentació amb tota mena d'éssers gens angelicals, crits agònics, llums i efectes especials en naus del Centre d'Empreses de Cercs, el codirector del projecte va saber transmetre la seva il·lusió i passió a l'auditori per aquesta proposta, «un somni fet realitat». Moreno en va ser el causant quan va dir que l'antiga cimentera de Cercs, el Museu de les Mines, Fumanya, el pantà de la Baells, tot aquest entorn presidit per la gran xemeneia de l'antiga central tèrmica, « és un paratge que gairebé recorda les pel·lícules de Parc Juràssic». Va ser llavors quan la Bàrbara, la gran dinosaure berguedana (batejada per la historiadora Rosa Serra) que explica la història d'aquests colossals animals durant el Cretaci superior al veí centre de Fumanya, va aixecar la seva imponent parpella fossilitzada per veure què estava passant.

L'Horrorland no tindrà dinosaures animats en plantilla -de moment- però potser a alguns dels 22.500 visitants que s'hi esperen els cridarà l'atenció el llarg coll d'aquestes bèsties que es pot veure en un gran anunci a tocar d'on es fan les atraccions terrorífiques, i voldran acostar-se fins al centre d'interpretació de Fumanya per saber més coses de la seva història. O menjar al Berguedà, dormir-hi o tirar-s'hi en parapent, fer-hi escalada o ioga. Qui ho sap. Aquesta és l'esperança: omplir calaixos en una època de l'any que queda a cavall entre la temporada del bolet i la de la neu. Que cada dia que estigui obert hi passin 1.500 persones s'ha d'aprofitar. De moment hi ha una desena d'empreses que treballen per condicionar les naus on hi haurà els espectacles, entre elles la de Claudi Roca, el ferroveller de Gironella, un ofici ja no gaire popular. I a la zona de restauració s'hi serviran productes de proximitat, com els embotits o formatges. El repte dels actors que espantaran el públic és que els visitants cridin molt, s'ho passin bé i paguin de gust per quedar tremolant com flams. Tot sota l'ull escrutador de la gran dino berguedana, la Bàrbara.



Hotels, turisme rural i càmpings troben molt bé la nova proposta



L'Horrorland tindrà un impacte positiu en el sector de l'hostaleria i la restauració del Berguedà. Així ho esperen tant els promotors com els responsables d'administracions berguedanes i els professionals del sector.

En la presentació, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, va destacar la importància que suposarà econòmicament el parc per a la comarca. «És un impacte brutal que per a nosaltres és molt important», tot i que no hi ha dades concretes, encara. Tampoc se sap quantes reserves s'han fet a hores d'ara als hotels, cases de turisme rural i càmpings o pisos turístics del Berguedà per aquest esdeveniment. Pep Graus, que gestiona l'hotel Berga Park, ha explicat que «es va notant» l'efecte Horrorland perquè cada dia tenen més reserves de persones que hi pernoctaran després d'assistir a Cercs. Graus creu que és positiu per a la comarca «activitats que hi portin gent. Pel que veig a venir, omplirem tots». El Berguedà actualment té 11.000 places d'allotjament en les diferents modalitats. Una de les capdavanteres és el turisme rural.

El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, ha explicat a aquest diari que en el seu cas encara no han notat l'efecte d'aquest projecte. Amb tot, afirma que «estem segurs que hi haurà demanda per aquest motiu». Pellicer exposa que tot i que en el seu cas la tardor «és una bona època per als nostres establiments, més que la primavera, perquè ja tenim força gent, aquesta iniciativa és molt benvinguda».

També aplaudeixen aquesta iniciativa els representants del sector del càmping. Aniol Colillas, president de l'Associació de Càmpings del Berguedà, diu que si bé encara no tenen reserves de clients del parc de Cercs, n'hi haurà. «La gent és mou més tard, ara estan pensant més en les vacances d'estiu». Colillas ha assegurat que «ho veiem molt interessant» perquè si cada dia l'Horrorland rep 1.500 visitants, «només que en passin una quarta part ho notarem molt». Per a Colillas «estaria bé que poguessin obrir tot l'any». Mentrestant, els 15 dies d'enguany (festius i caps de setmana) «crec que seran molt profitosos per a tothom».