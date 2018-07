L'ACA canviarà els desguassos de fons de la Baells, de 42 anys d'antiguitat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat, per un import de 87.664 euros, la redacció del projecte per canviar els desguassos de fons de la presa de la Baells, que tenen una antiguitat de 42 anys i que «és necessari canviar-los per millorar la gestió i coordinació dels diversos òrgans d'alliberament d'aigua de la infraestructura», segons van explicar a Regió7 fonts de l'ens. Aquest és un primer pas «per millorar la maniobrabilitat per alliberar aigua des de la presa de la Baells».

A partir d'ara hi haurà sis mesos per dur a terme la redacció del projecte i, «posteriorment, un cop es valorin i es pressupostin les actuacions fixades, es podran executar les obres, que estan contemplades en l'actual planificació hidrològica (2016-2021)».

Fonts de l'ACA han explicat que el desguàs de fons està ubicat a la part baixa de la presa i que s'utilitza «per deixar anar un important volum d'aigua». Aquesta eina s'utilitza «quan els volums d'aigua a l'embassament són elevats i es conjuguen altres factors, com un important cabal d'entrada i la previsió de noves aportacions d'aigua. El canvi d'aquest element també millorarà les condicions d'estanqueïtat de la presa», indiquen les fonts esmentades.



Millores al camí d'accés

D'altra banda i de forma paral·lela, l'ACA també ha adjudicat la redacció del projecte per adequar i perllongar el camí d'accés al peu de la presa. L'obra té un pressupost de 39.325 euros. «Aquesta actuació es vol dur a terme per millorar la seguretat i les condicions dels treballadors de la presa. També es disposa d'un termini de mig any per redactar aquest projecte.