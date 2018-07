?L'aigua torna a passar per la llera de la riera de Garreta de Berga. Ahir, tècnics de l'ACA van comprovar que la constructora de l'institut Serra de Noet ha retirat els 390 metres cúbics de terra que hi va tirar, l'equivalent a 40 camions. Ara s'estudiarà l'afectació del curs fluvial per determinar si s'obre expedient.