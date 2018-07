El sector forestal reclama al Govern que subhasti més fusta dels boscos públics

El Casal de la Vila de Bagà va acollir ahir la subhasta de fusta de boscos públics de 14 comarques catalanes promoguda per la Generalitat. En total es van licitar 73.138 tones de fusta, que suposa el 96,4 % de la fusta que s'havia posat a subhasta, 76.000 tones. La gestió d'aquesta matèria suposarà la creació de 976 llocs de treball. D'aquest miler de persones, 227 treballaran directament al bosc i a la indústria fustera i 749 se'n beneficiaran de manera indirecta.

Ahir a Bagà es va subhastar el 10% de la producció de fusta del boscos públics catalans i el sector en vol més, segons va explicar Jordi Jané, president de l'Associació de Rematants i Serradors de Catalunya. «És una xifra molt inferior al que necessita la indústria». L'elevada demanda va fer que a la subhasta es venguessin la majoria de lots, «alguns a un preu bastant elevat». Jané va exposar que la Generalitat té els boscos públics planificats i «sap quan creixen cada any; el que hauria de fer es treure més fusta al mercat».

Sobre aquesta petició, la consellera d'Agricultura Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, va comentar que «el bosc públic representa el 25% del terreny forestal del país, que són gairebé 500.000 hectàrees i hi ha molta feina a fer». La consellera Teresa Jordà va aprofitar l'estada a Bagà per anunciar que en aquesta legislatura «tirarem endavant el pla estratègic del sector forestal català que haurà d'analitzar i donar respostes a les demandes del sector com l'esmentada.

La subhasta de fusta pública de Catalunya va aplegar un important nombre de grans propietaris públics de tot el país. Es van licitar 58 lots fusters a «una bona representació del sector consumidor d'aquest producte del país i possibles consumidors de fora de Catalunya». De les 76.260 tones de fusta de 14 comarques i 73 municpis que es van treure a subhasta, 15.400 provenien de la Cerdanya, 12.900 de l'Alt Urgell, 12.800 del Pallars Sobirà i 9.680 del Berguedà, que per aquest ordre van ser les que van licitat més volum de fusta. Pel que fa al Solsonès, se n'han licitat 2.070 tones. El valor final de la subhasta va ser de 2.924.723 d'euros, amb un increment respecte al preu de sortida del 12,94%.

La consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, va destacar l'aposta del departament que presideix per impulsar la bioeconomia i el desenvolupament de les zones rurals. «El sector forestal català està de festa, és un dia important» per la subhasta de més de 76.000 tones de fusta, que «suposa la gestió de 3.500 hectàrees, i això representa gairebé 3 milions d'euros i 1.000 llocs de treball directes i indirectes. En el fons, aquesta subhasta no deixa de ser una dinamització del sector forestal, que per a nosaltres és primordial», va assegurar.