«Un somni seria ser alcalde de Berga, esdevenir cap de llista d'Esquerra és el pas previ»

El fill de l'exalcalde Ramon Camps Roca aspira a ocupar la presidència del consistori per impulsar projectes que millorin la ciutat

Ramon Camps Garcia (Berga, 2 de desembre del 1977) s'estrenarà com a alcaldable d'ERC a Berga a les municipals del 2019. Fill de l'exalcalde Ramon Camps Roca i Eva Garcia, té un germà, el Dani, és casat i té tres fills. És llicenciat en Física i graduat en Administració i Direcció d'Empreses. Exerceix de professor d'educació secundària. Va ser regidor del grup municipal del PSC el mandat 2011-2015, quan va deixar aquest partit per acabar a les files d'ERC. És secretari d'Organització d'ERC a Berga i secretari de política municipal de l'executiva comarcal. Des que ha estat triat, «força gent» l'ha trucat o l'ha felicitat a través de les xarxes socials. «Amics meus ho veuen com una cosa natural perquè saben que ho visc molt». Ara s'ha creat una comissió de llistes encarregada de confegir la candidatura, que votarà la militància també en unes primàries, «el nostre interès serà acordar una llista» i posteriorment redactar el programa. Calen 17 persones més els suplents, en una llista paritària.



El seu pare, Ramon Camps Roca, que va ser alcalde de Berga del 2003 al 2007 pel PSC, quins consells li ha donat?

(Somriu) El meu pare no és de donar consells si no és que els hi demanes. I n'hi demano pocs. Per exemple, per ajudar a passar els nervis de la votació de les primàries. Que tinguis el cap clar perquè el dia de les votacions és el moment més tens, perquè es la culminació d'un procés i és quan es poden prendre decisions arrauxades. El que m'ha servit més és agafar-s'ho amb calma i tranquil·litat i ponderar bé les coses en els moments crítics, que és quan et pots equivocar més.

I la mare?

Ella ho veu més des del vessant de protegir el seu fill perquè sap que a més de les felicitacions hi haurà crítiques.

Ser cap de llista és un somni fet realitat?

Un somni seria ser alcalde de Berga, esdevenir cap de llista és un pas previ. M'agradaria molt ser alcalde de Berga.

Per què?

Perquè podria canviar les coses. Sóc incapaç de veure la meva vida sense pensar en canviar el meu entorn per millorar-lo.Crec que estem aquí per millorar la situació actual perquè les noves generacions trobin un món millor i ensenyar-los que ells han de fer el mateix. De mica en mica com a societat donarem passos, al final arribarem a un punt que estarem millor. Sent alcalde de la ciutat segur que puc aportar el meu granet de sorra.

Què pot aportar a la política berguedana?

Racionalitat, capacitat d'entendre'm amb tothom, de veure els objectius com a grup, sóc capaç de mirar la societat berguedana com un conjunt sense importar les discrepàncies que hi tingui. Tinc la capacitat d'aglutinar gent diferent.

I a ERC, què hi pot aportar?

Experiència i obrir la manera de veure com ens relacionem amb la gent, una visió general de la ciutat i la política, a part de l'experiència, perquè fa molts anys que em relaciono amb el món polític. Hi ha gent jove que està entrant a Esquerra que potser van una mica perduts i nosaltres els podem ajudar a fer el pas cap a les primeres línies.

El 2011 anava de número 2 de la llista del PSC quan la cap de files Encarna Sánchez va plegar, i aleshores vostè no va voler assumir el lideratge del grup. Per què vol encapçalar ara una llista d'ERC?

En aquells moments a nivell familiar m'era bastant complicat liderar-ho perquè estava construint una família i creia que no era la millor persona de les que havíem entrat al grup per encapçalar-ho.

Vostè era el número 2.

Sí. També va ser per una qüestió d'aquelles de partit. Vam obrir la llista amb gent nova. A nivell de partit semblava que jo havia de ser el 2 per l'experiència dins del PSC. També va ser una qüestió de paritat. En dimitir l'Encarna ens vam haver de resituar. Hi havia gent que estava més ben preparada que jo. Ho vam consensuar entre tots. Jo sóc una persona d'equip i agafo el rol que faci falta. Ara creia que em tocava fer el pas i per això l'he fet. En aquell moment vaig creure que pel grup tocava una altra cosa.

Vostè s'ha imposat a l'actual cap de files del grup municipal republicà, Ermínia Altarriba, per 10 a 8 vots i 4 abstencions. En aquestes primàries han votat 22 persones en total. Creu que és representatiu l'actual sistema de tria d'alcaldable d'ERC?

Hi ha hagut una participació del 60 i escaig per cent de la militància, que evidentment és un percentatge millorable, també ho és el nombre de militants, és evident. Som un grup que treballem i la millor manera de decidir les coses és votar-ho. És representatiu? Si puc ser una mica agosarat, 6 de 17 és representatiu?

Es refereix als 6 regidors del govern de la CUP a Berga?

És clar. O ho és la Colau a Barcelona, 11 de 41 regidors és representatiu? Per prendre decisions puntuals s'ha de fer amb aquest sistema. Les veritables primàries seran el maig del 2019

Digui'm 5 accions prioritàries que hauria de preveure el programa d'ERC el 2019 a Berga?

Puc dir el que a mi m'agradaria que el programa inclogués. Sense voler aixafar ulls de poll, Berga hauria d'exercir la capitalitat d'una vegada.

I això què vol dir?

Doncs caldria agafar el bou per les banyes en moltes coses.

En quines?

Per exemple, Berga ha d'exercir el lideratge de l'Agència de Desenvolupament per la capacitat que té, pels recursos que hi posa o hi pot posar. També en els temes de salut perquè Berga estarà en el consell executiu del nou òrgan de gestió de l'hospital. Hi ha esdeveniments que han perdut pistonada, o també en la coordinació d'agendes. La meitat de la població de la comarca és a Berga i s'ha d'exercir aquesta capitalitat perquè Berga pot ajudar o influenciar en el que es fa.

En què més s'ha d'exercir la capitalitat?

Ara mateix Avià ens està passant la mà per la cara en el tema de la sostenibilitat amb un seguit d'accions que potser hauria estat més productiu fer-les a Berga perquè s'hauria traslladat més bé a la resta de la comarca.

Què més cal prioritzar?

Crec que les escoles han estat deixades de banda i hi hauria d'haver un projecte educatiu de debò. Totes les escoles han de tenir un fil conductor en la seva activitat relacionada amb la ciutat. El projecte educatiu ha de ser una cosa cabdal, ha de tenir uns objectius clau i ha de funcionar i buscar sinergies entre tots.

Què més?

Potenciar la formació per millorar l'ocupació en tot el que necessita la comarca o cap on vol anar. Ja es fa una gran feina però potser se'n pot fer més ajudant els diferents estaments que hi participen i perquè tinguin l'ajuda de l'Ajuntament de Berga.

Li falten dues prioritats.

Cal millorar els engranatges interns de l'Ajuntament de Berga i acabar-los de posar al dia perquè funcioni com hauria de fer-ho un ajuntament del segle XXI.

Amb un gerent?

S'hauria de decidir , al final pot ser un o cinc perquè hagis decidit posar-los per àrees. Sempre es parla d'un gerent i hi ha hagut molta controvèrsia. Actualment les organitzacions de les empreses tendeixen a una cosa més horitzontal. S'han d'aplicar coses que sempre s'han dit que s'havien d'aplicar amb el funcionament dels departaments, modernitzar coses. S'ha anat fent feina però potser a un ritme no suficient. Tots sabem que hi ha coses que no funcionen. Tots han provat d'arreglar-ho i sembla que ningú se n'ha sortit. Això no vol dir que no s'hagi de tornar a provar.

I la cinquena prioritat?

Berga ha de ser un referent de la cultura popular a Catalunya. Aquesta és una de les propostes que portàvem a l'últim programa electoral. I deixi'm dir-ne una sisena, que seria l'autoestima. Ens ens hem de creure més que podem fer coses bones, que podem ser un referent en moltes coses, ens ho hem de creure. Hem de creure més en Berga, tenim un potencial immens. Veig pessimisme perquè quan es parla de projectes complicats de dur a terme per la seva envergadura et diuen que és impossible, que no s'aconseguirà mai. Si tens un objectiu, per més difícil que sigui, serà més fàcil aconseguir-ho si t'ho creus. Com més autoestima com a ciutat tinguem, més projectes engrescadors podrem fer.

Aquest mandat els 3 vots dels regidors del grup municipal d'ERC han estat decisius en una corporació de 17 amb un govern de 6 regidors de la CUP i 6 més del principal grup a l'oposició, el PDeCAT-DC. La feina feta pels seus regidors els ajudarà a superar els tres que ERC té aquesta legislatura?

Jo crec que sí. S'ha vist que som un grup responsable. Amb aquesta situació podíem haver anat a fer molt mal si haguéssim volgut fer una oposició destructiva o jugar a fer patir els uns o els altres. La situació de l'Ajuntament i del país ja és prou complicada per anar jugant. El que hem considerat és que calia certa estabilitat i els hem collat per canviar les maneres de treballar. Hem buscat l'equilibri. També és veritat que nosaltres érem partidaris d'entrar al govern perquè fer la feina amb 9 era més assequible.

D'aquí a un any serà alcalde de Berga?

No ho sé, això ho hauran de decidir els berguedans. Partint dels números podem dir que és complicat, però nosaltres presentarem un projecte engrescador, tindrem una llista amb capacitat de treball i, per tant, els ciutadans hauran de decidir qui prefereixen com a alcalde. A mi m'agradaria ser alcalde de Berga.