Begut i per una via per on no podia passar

El conductor del camió de gran tonatge que ahir, abans de 2/4 de 6 del matí, va tenir un accident a la carretera C-26 al terme de Vilada, a l'alçada del pont de Bertrana, al punt quilomètric 55,5, s'enfronta a una acusació d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, i a un altre per no obeir el senyal que prohibeix que circulin per aquesta via camions de més de 12 metres de llargada com el seu, segons van confirmar a Regió7 fonts dels Mossos d'Esquadra. I és que el conductor va més que triplicar la taxa d'alcoholèmia: va donar 0,56 mil·ligrams per litre (mg/l), quan la permesa per als professionals d'aquest sector és de 0,15. A més, no podia circular per aquesta carretera ja que està prohibit que ho facin els camions que fan més de 12 metres de llargada, com era el seu cas.

Agents de Trànsit dels Mossos d'Esquadra han obert diligències contra el conductor del vehicle que ara seguiran el seu curs. Es dona la circumstància que aquest mateix conductor amb el mateix vehicle ja havia estat sancionat el dia abans, diumenge, a l'AP-7 per «incomplir les restriccions imposades per raons de seguretat o fluïdesa en el trànsit», segons fonts de la policia catalana.

A causa de l'accident d'ahir a la C-26, la carretera va estar completament tallada al trànsit des de 2/4 de 6 del matí fins a les 2 de la tarda, moment en què tres grues de grans dimensions de l'empresa Rubió-Pubill van aixecar el vehicle, operació en la qual també van intervenir els Bombers, i aleshores es va anar donant pas alternatiu. La feina d'aixecar el remolc del camió va ser complexa a nivell tècnic tant per les grans dimensions del camió com pel seu elevat tonatge i el lloc on va caure, sobre la tanca del pont de Bertrana. Dues grues van arribar al lloc dels fets per la banda de Berga (on hi havia la part posterior del vehicle, el remolc) i la tercera grua va haver d'anar a voltar per Sant Quirze de Besora per treballar en l'operació des de la la zona de la cabina del camió per la part de Vilada. Els Bombers també van treballar per tallar la tanca metàl·lica que va quedar esclafada sota el remolc.



Accident de bon matí

Els fets van tenir lloc abans de 2/4 de 6 del matí. Per raons que no es coneixen, el conductor del vehicle va enfilar per la C-26 en direcció a Vilada amb un camió de gran tonatge carregat amb la mercaderia que transportava. Es tracta d'un camió de més de 12 metres de llargada i, per tant, té prohibit circular per aquesta via segons indica un senyal de trànsit situat al principi de la via, just després de la sortida del túnel de Berga.

La carretera, que fa 7 metres d'amplada, no està dimensionada perquè hi circulin vehicles de la mida del sinistrat. Quan el conductor va arribar al pont de Bertrana no va poder fer el revolt, de manera que el remolc va bolcar i va quedar al mig de la calçada i aixafant la tanca metàl·lica de protecció. I la cabina va quedar al mig de la via parcialment alçada del terra pel contrapès de la càrrega.

El resultat va ser que el camió accidentat va bloquejar el trànsit en els dos sentits i els vehicles que volien arribar o a Berga o a Vilada i Borredà es van veure obligats a desviar-se i anar o per Santa Maria de Merlès o bé per la carretera de la Pobla i Sant Jaume de Frontanyà i Borredà.

Agents de Trànsit dels Mossos que van desplaçar-se fins al lloc dels fets des de primera hora del matí van obrir diligències contra el conductor del camió, que va sortir il·lès de l'accident.