Un integrant del nucli feixista del Bages arranca estaques grogues de Berga

A la mateixa hora que un miler de persones participaven en la manifestació de Manresa en contra de les agressions feixistes protagonitzades per un grup d'ultres, un membre destacat d'aquest nucli, que no va participar en l'agressió, que se sàpiga, Jaime Vizern, estava arrancant les estaques grogues amb el nom dels presos independentistes i membres del Govern català que són a l'exili, i els dels dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, de la rotonda de l'entrada sud de Berga. Són estaques de fusta, pintades de color groc amb el nom de tots ells a la part superior, que estaven clavades a l'interior de la rotonda esmentada resseguint el seu perímetre circular. Les hi van posar membres de l'Assemblea Nacional Catalana per Patum, a final de maig d'enguany.



Ahir al vespre, pels volts de les 8, Jaume Vizern va arrancar les estaques, segons han explicat testimonis presencials a aquest diari. Un membre de l'ANC i el CDR de Berga que circulava amb el seu cotxe pel lloc dels fets es va adonar del que estava succeint. Es va aturar i va dir a Vizern que deixés les estaques al seu lloc perquè no eren seves, i l'home no li va fer cas. Quan ja en tenia dues al cotxe, el membre de l'ANC i el CDR li va dir que no aniria enlloc amb les dues estaques i es va plantar davant del seu cotxe. Llavors Jaime Vizern va trucar als Mossos. Quan hi van arribar els agents de la policia catalana i local, el van fer identificar. Els agents van escorcollar el maleter del cotxe de Jaime Vizern, en el qual van trobar dues estaques grogues, que li van requisar. La resta van quedar escampades a la rotonda. Fins al lloc dels fets ràpidament s'hi van atansar membres de l'ANC i també del CDR de Berga per veure què passava i donar suport als companys que s'hi havien anat acostant. Un cop els mossos d'esquadra van fer l'informe de l'incident, van deixar marxar l'ultra bagenc. Gairebé de fosc, membres de l'ANC i el CDR van replantar les estaques disponibles.