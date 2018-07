L'alcaldessa de Vilada reclama que la via no surti indicada als GPS

La C-26 de Berga a Borredà, tot i formar part de l'anomenat eix Prepirinenc, no és una carretera apta per a camions de gran tonatge com el que ahir s'hi va accidentar. L'alcaldessa de Vilada, Montse Badia, pensa que això passa perquè en aplicacions que guien els conductors hi apareix, «però al GPS no hi surten les limitacions d'amplada». Badia va dir que aquesta carretera «sí que els surt als transportistes» i per això la fan servir. «No hauria de sortir com a eix general». Badia va dir que contactarà amb els responsables del departament de Territori i Sostenibilitat (la Generalitat és propietària de la via) per exposar aquesta situació i veure de quina manera s'hi pot posar remei.

El cert és que ahir no van transcendir els motius pels quals el conductor del camió sinistrat circulava per una carretera per on tenia prohibit fer-ho ja que els vehicle feia més de 12 metres de llarg, i tampoc on es dirigia per decidir fer servir aquesta via.

La C-26 entre Berga i Vilada i Borredà és una via amb una calçada de 7 metres d'amplada poc apta per a vehicles de gran tonatge i en la qual cal circular amb els cinc sentits i extremant la prudència perquè és estreta i amb revolts tancats. L'alcaldessa de Vilada deia que el pont on hi ha haver l'accident, a sota de la casa de Bertrana, és especialment estret i just en un revolt. Badia va recordar que en el seu dia els camions havien quedat encallats a Borredà per culpa del mateix problema: vehicles massa grans i pesats circulant per una carretera que se'ls fa petita.