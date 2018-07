L'ANC de Berga condemna l'arrencada d'estaques grogues

L´Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Berga ha condemnat «enèrgicament les agressions de caire feixista que cada dia més s´estan reproduint pel nostre territori». El comunicat arriba després que dilluns al vespre, un membre del nucli feixista del Bages, Jaime Vizern arranqués estaques grogues clavades a la rotonda de l´entrada sud de Berga en suport als presos i exiliats independentistes i els Jordis. Un membre de l´ANC i del CDR de Berga va impedir que l´home s´endugués les estaques i van intervenir els Mosos d´Esquadra i la Policia Local.

« No ens cansarem de dir que els nostres polítics i presidents de l´Assemblea i Òmnium no han comès cap delicte: estan empresonats i són a l´exili injustament. Nosaltres denunciem aquest fet de forma pacífica i democràtica, sense fer ús de la violència que fan servir ells». En el comunicat posen de manifest que «no caurem en les seves provocacions i resistirem els atacs que vulguin fer als nostres símbols». En aquest sentit reflexionen sobre el fet que «l´espai públic ha de poder servir per denunciar les injustícies d´un estat arbitrari. No podem callar davant d´una justícia parcial i d´unes lleis que només beneficien a una part».

L´ANC ha demanat «a tothom que estigui amatent i que denunciï qualsevol atac a la nostra democràcia i convivència. Si som molts no podran amb les nostres conviccions pacífiques: no passaran i guanyarem!».

L´ANC de Berga dóna «tot el nostre suport als companys que van denunciar els fets i que van tenir la valentia de no deixar que s´emportessin les estaques. Els hi donem les gràcies i som al seu costat! Seguirem posant llaços grocs, seguirem interpretant el Cant dels Ocells cada dia i seguirem denunciant la injustícia que patim com a catalans».