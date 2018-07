Tres socis de la Creu Roja guanyen 100 euros al Sorteig de l'Or

Creu Roja Berguedà ha repartit tres premis de 100 euros al Sorteig de l'Or. Javier Izquierdo (Berga), Maria Guitart (Cal Rosal) i Maria Rosa Parera (Gironella) tenien butlletes amb les quatre últimes xifres del tercer premi, el 93.917, i per això s'han endut un premi de 100 euros cadascun.

Tots tres són socis de la Creu Roja des de fa anys --Izquierdo, des del 1998; Guitart, des del 1995, i Parera, des del 2001--, i compradors habituals de les butlletes del Sorteig de l'Or.

Per finançar projectes de Creu Roja Berguedà

El Sorteig de l'Or és una de les principals fonts de finançament de la Creu Roja, ajuda a fer realitat els seus projectes humanitaris, i els diners que es recapten des del Berguedà serveixen per finançar les activitats i les iniciatives solidàries que es fan a la comarca.

Una part de les butlletes per al Sorteig de l'Or es distribueixen entre les persones que s'apunten al Repte Solidari, que és alhora una caminada popular, una cursa i cursa d'orientació. Aquest any, es va celebrar el 6 de juliol a Gironella, amb la col·laboració del Centre Alpí Gironella, Joves Atletes de Berga, Club Orientació Berguedà i hi van participar unes 300 persones.