La Federació diu ara que es queda a Berga malgrat el dèficit del Tossalet

Canvi d'estratègia. La Federació Catalana de Natació (FCN) ha decidit que, finalment, no vol desfer-se de la concessió del complex esportiu municipal del Tossalet de Berga i que vol quedar-se a la ciutat i complir el contracte per gestionar aquestes instal·lacions que el 2003 li van ser atorgades per un període de 25 anys. Fonts de la Federació han confirmat a Regió7 que «s'ha repensat el projecte i es proposarà una altra manera de gestionar el Tossalet». La proposta ja s'hauria traslladat als dirigents berguedans ahir mateix, però la Federació no l'ha volgut fer pública fins que l'executiu berguedà i els tècnics municipals no l'hagin pogut estudiar i valorar.

Les raons que han propiciat aquest gir radical del guió de la gestió del Tossalet no s'han aclarit per ara però poden marcar un punt d'inflexió en el futur de la gestió d'aquest equipament. Des del 2009 que els gestors adverteixen que el complex municipal del Tossalet és deficitari i que se'n volen desempallegar. Han arribat a portar la seva reclamació a l'àmbit judicial sense èxit. El clam perquè els deixessin marxar de Berga va arribar al seu clímax el 2017, quan la Federació va llançar un ultimàtum i va assegurar públicament que deixava la concessió, tancava el Tossalet i que aplicaria un ERO al personal a partir de l'1 de setembre. Finalment, això no va passar i a la major part dels 25 treballadors del complex esportiu municipal no se'ls va aplicar l'expedient. Tampoc no va tancar l'equipament a partir d el'1 de setembre del 2017 com havien anunciat. L'entitat havia advertit que ho faria si no arribava a cap acord amb l'executiu berguedà per aclarir el model de gestió d'un equipament que des de la seva posada en servei, l'any 2005, acumula unes pèrdues superiors a 1,5 milions d'euros.

Tot allò sembla que ha quedat en no res perquè ahir les fonts de la Federació consultades per aquest diari van dir que el seu interès és «quedar-se al Tossalet», mantenir els llocs de treball actuals i no externalitzar cap servei. Van matisar que s'ha arribat a un acord amb una empresa berguedana del sector dels gimnasos per tal que faci treballs d'assessorament en matèria d'activitats dirigides del centre. Però van ser clars en assegurar que «no s'externalitzarà cap servei». Les raons del canvi no s'han explicat fins que el govern no hagi valorat la proposta feta per la Federació.

Ahir, el regidor Oriol Camps va alegrar-se que els responsables de la FCN hagin canviat de pensament i vulguin quedar-se a Berga i complir la concessió del Tossalet. «Me n'alegro moltíssim», va declarar Camps, qui va exposar que fins ara aquesta carpeta ha estat un assumpte problemàtic que ara podria redreçar el seu rumb. «Que hagin dit que s'ho volen repensar és una bona notícia perquè es tracta d'un equipament municipal que dona un servei públic». Camps va dir que desconeixia la proposta que els haurien fet arribar ahir representants de la Federació. Amb tot, va dir que quan la coneguin, s'analitzarà i es valorarà la seva idoneïtat. «S'haurà de veure quina és aquesta proposta. Si està bé i compleix el que ha de complir en l'àmbit legal, endavant».



Equipament estrenat el 2005

La Federació Catalana de Natació gestiona el Tossalet des de l'any 2005, quan es va inaugurar la piscina municipal de Berga. Tanmateix, el contracte per a la concessió de la gestió de l'equipament data del 8 d'abril del 2003 i era per un període de 25 anys. La FCN ha fet una inversió total acumulada al Tossalet d'1.187.948 euros. Aquest equipament, que va ser una de les obres estrella del mandat 1999-2003, proposta d'un govern de CiU i ERC i que va acabar un executiu del PSC que havia estat molt crític amb aquesta actuació, es va pagar en part amb diners d'ajudes d'administracions públiques però també amb els diners que hi va posar al seu dia la Federació, que va obtenir-ne la concessió a canvi. Les pèrdues acumulades des del 2005 han estat d'1.533.379,93 euros. La construcció d'una piscina coberta municipal va ser el projecte estrella de l'equip de CiU que va governar a Berga el mandat 1999-2003 amb ERC. Es va projectar com la primera piscina coberta pública de la comarca. I de fet, l'única.