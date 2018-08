Joan Barniol diu que vol convertir el Ciutat de Berga en una residència

L'empresari berguedà Joan Barniol, creador del càmping de Berga ara anomenat Berga Resort i ideòleg del projecte del parc de la Natura, ha fet públic que impulsa una nova iniciativa empresarial. Barniol ha informat que vol comprar l'hotel Ciutat de Berga, en funcionament des de la seva construcció l'any 2002, per reconventir-lo en una residència privada d'alt estànding per a persones grans. La inversió necessària seria d'uns 5 milions d'euros i ha assegurat que suposaria la creació de 55 llocs de treball.

Joan Barniol ha explicat que té previst crear una nova societat per impulsar aquest projecte pel qual assegura que ja disposa de finançament i que té l'assessorament d'una empresa especilaitzada en el sector de les residències de gent gran. «Hem fet una oferta a la propietat», ha comentat l'empresari berguedà.

Segons l'empresari berguedà, la seva inversió està condicionada a l'obtenció del permís d'obres per part de l'Ajuntament de Berga. «M'agradaria comprar l'hotel sempre que tingui la garantia per escrit que l'Ajuntament em donarà els permisos necessaris en un termini normal d'un o dos mesos i no en dos anys». Joan Barniol s'ha mostrar molt crític amb el Govern de la CUP. Segons afirma l'empresari, de la desena de peticions de llicències de tots tipus que ha demanat per al Berga Resort en els darrers dos anys i mig, coincidint amb la presència del partit cupaire al govern de Berga, «no me n'han concedit cap». Barniol ha dit que vol un compromís per escrit del govern que li facilitaran els permisos necessaris perquè «no em fio de la paraula» dels membres de l'executiu local.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, ha assegurat que «si el projecte que presenta compleix els requisits perquè se li donin les llicències, se li donaran. Això no es fa per un criteri polític sinó legal».

Per la seva banda, fonts de l'hotel Ciutat de Berga han declinat fer declaracions així com també ho han fet des de la cadena propietària de l'establiment, Hotels HCC.

L'hotel Ciutat de Berga va ser juntament amb el Berga Park el primer hotel de tres estrelles que va tenir Berga. Es va construir el 2002. Està ubicat a la plaça de Cal Carreras davant del passeig de la Indústria. Té un aforament de 120 persones, 58 habitacions dobles i 4 d'individuals.