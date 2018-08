PDeCAT i ERC veuen bé l'anunci de la federació però esperen concrecions

Els dos principals grups a l'oposició de Berga, el PDeCAT i ERC, han valorat positivament l'anunci de la Federació Catalana de Natació sobre l'aposta per romandre a la ciutat i no deixar la concessió del complex esportiu municipal del Tossalet, tal com van avançar fonts de l'entitat a Regió7.

La Federació Catalana de Natació (FCN), que gestiona el Tossalet des de la seva obertura al públic,el 2005, ha decidit que vol quedar-se a la ciutat i complir el contracte per gestionar aquestes instal·lacions, que el 2003 li van ser atorgades per un període de 25 anys. Fonts de la federació van confirmar a aquest diari que «s'ha repensat el projecte i es proposarà una altra manera de gestionar el Tossalet». La proposta es va entrar per registre municipal dimarts però no s'ha fet pública fins que l'executiu i els tècnics municipals no l'han pogut estudiar i valorar.

Ramon Minoves, portaveu del grup municipal del PDeCAT, va dir que es van assabentar de la notícia per aquest diari. «Qualsevol cosa que sigui donar un bon servei a la ciutadania està bé». Minoves diu que estan a l'espera de rebre informació del govern de la CUP de l'esmentada proposta, que passaria per «reorganitzar els recursos». Minoves explica que, si és així, estarà bé perquè «si es toqués la forma jurídica s'hauria d'aprovar per ple», referint-se a una possible externalització dels serveis. Tanmateix, «sembla que es tracta d'una reorganització interna dels recursos però que de cara al ciutadà funcionarà igual».

D'altra banda, Ermínia Altarriba, portaveu del grup municipal d'ERC, va dir que «d'entrada ens n'alegrem», tot i que està a l'expectativa de saber quina proposta ha fet la federació. Amb tot, «si fan una proposta per quedar-se a Berga és que hi veuen viabilitat i que poden revertir la situació de pèrdua de diners».

La federació volia deixar la concessió perquè des del 2005 arrosega unes pèrdues d'1,5 milions d'euros. Just fa un any havia plantejat un ultimàtum al govern per tancar el servei.