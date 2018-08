Cercs licita la gestió del servei escolar de menjador i d'àpats a domicili

L'Ajuntament de Cercs ha posat a licitació l'adjudicació de la gestió del servei de menjador escolar dels centres docents públics: CEIP Sant Salvador i l'escola bressol Els Barrufets, així com també els àpats dels serveis socials municipals. La durada del contracte és de dos anys i el valor total és de 169.176,00 euros sense IVA.

Pel que fa al CEIP Sant Salvador: inclou el subministrament i distribució del menjar, la vigilància dels alumnes durant l'horari de menjador, que serà de 2/4 d'1 fins a 2/4 de 3 de dilluns a divendres, «és a dir, tots els dies lectius del calendari escolar». Pel que fa al servei de l'escola bressol Els Barrufets inclou «el subministrament i distribució del menjar als alumnes tots els dies lectius, d'acord amb el calendari aprovat per l'Ajuntament de Cercs».

Amb referència als àpats dels Serveis Socials del consistori, inclouen « el subministrament i distribució del menjar als usuaris dels serveis socials, de dilluns a divendres ambdós inclosos, durant tots els dies de l'any, excepte festius, segons l'Ordre anual que publica el departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat».

El concurs inclou propostes de canvis dels menús actuals fetes per la Fundació Alícia. Per exemple, es proposa reduir els primers platsde pasta i augmentar els d'arròs, o reduir el consum de carn vermella i prioritzar el de la blanca, entre d'altres.

El concurs preveu que «es pugui prestar amb caràcter extern el subministrament del servei de menjar preparat, així com l'abastament de tot el necessari per organitzar un banquet o una festa o la preparació de menjars en grans quantitats per ser venuts en punts de consum separats del lloc on s'elaborin, prèvia autorització de l'Ajuntament». El termini per presentar ofertes (www.cercs.cat a Perfil del contractant) s'acaba el dia 21 d'agost.