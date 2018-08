L'Espunyola combat la canícula amb objectes i eines del camp antigues

On es pot trobar una ampolla antiga de conyac, un casc, una perola d'aram, un tub d'escapament o una roda de motocicleta, còmics o un joc de plats de la iaia? La resposta és fàcil: a la Fira Mercat de l'Espunyola. El certamen arriba aquest cap de setmana a la dinovena edició gràcies a la combinació d'un mercat brocanter a l'estil francès, un autèntic paradís per a qui busqui peces de recanvi difícils de trobar de cotxes o motos i les demostracions del funcionament de tractors de fa mig segle, màquines de les fines del camp o també tractors actuals de molts cavalls amanit amb la presència de cotxes d'època i motos. Una combinació que cada any du milers de visitants a aquesta petita població del baix Berguedà que no té nucli urbà, només masies disseminades.

La Fira Mercat de l'Espunyola va combatre ahir la canícula d'agost com bonament va poder. Els venedors d'alguna de les prop d'un centenar de parades de tota mena d'objectes, a sota les veles els que havien anat a muntar les seves parades més d'hora, i més assolellats la resta. També n'hi ha que van gaudir de l'ombra dels arbres. Gorres, ventalls i aigua fresca dels càntirs de terrissa o d'amp0lles d'aigua de la nevera van fer la resta en un dels dies més calorosos d'aquest estiu.

Joan Muntada, portaveu de l'organització, explicava a aquest diari que el certamen s'inspira en les trobades d'habilitat amb tractors que es feien al muncipi els anys 60 del segle XX. Destacava que és posible gràcies a la implicació i treball de moltes persones del poble. De fet, a l'organització treballen una trentena de persones. Muntada atenia aquest diari mentre es feien demostracions de funcionament de màquines de batre, com la de Josep Bonet de la Valldan, datada del 1945, una autèntica peça de museu que demostra que les feines del camps avui en dia són menys feixugues.

El certamen avui continua amb les parades d'objectes antics i la trobada de cotxes i motos anteriors a l'any 1975. També hi haurà l'engegada de tractors i la demostració de treballs del camp.