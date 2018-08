Vilada recorda Àngel Soler, impulsor d'un sanatori per a tuberculosos

Al principi del segle XX, el metge de família Àngel Soler Daniel (1891-1972) va impulsar un sanatori a Vilada per tractar persones afectades per la tuberculosi i promoure els hàbits saludables amb una bona alimentació en un entorn en plena natura que afavorís el guariment d'aquests malalts. Ahir, el municipi va retre homenatge al doctor Soler amb la col·locació d'una placa de record.

El 8 de març del 2002, representants del consistori i els hereus directes del doctor Soler, Maria Solé Farell (vídua del fill del doctor) i Jordi Soler i Solé (net), van signar un conveni per la cessió al consistori de la finca de la Muntanyeta del doctor Soler. L'alcaldessa de Vilada, Montse Badia, ha explicat que un dels compromisos adquirits per l'Ajuntament «era la col·locació d'una placa en record del doctor Àngel Soler i Daniel». Com que aquest compromís no s'havia materialitzat, el govern actual ha decidit donar-hi compliment, ha explicat Badia. La col·locació de la placa va tenir lloc ahir, a les 7 de la tarda, a l'entrada del paratge dels Pins del Metge, amb la presència de familiars directes com els seus nets Jordi Soler, Anna Maria Soler i Neus Soler, entre d'altres.

El passeig dels Pins del Metge és fruit de la feina del doctor Soler. Al seu dia s'hi van plantar coníferes i altres arbres provinents d'Europa per crear un recorregut terapèutic que ajudés a millorar la salut dels pacients de tuberculosi. L'alcaldesssa, Montse Badia, ha exposat que aquella casa de repòs «seria el que actualment és un balneari, però amb metge. Actualment és un reclam per fer-hi passejades de relax i teràpies».

Anna Soler, neta del doctor Soler, ha explicat a Regió7 que l'acte d'homenatge al seu seu avi «és un orgull molt gran i estem molt contents que es faci. Llàstima que cap dels seus fills no ho podrà veure».

El doctor Soler era membre d'una nissaga de metges iniciada al principi del segle XIX a Vilada. Actualment ja passen per la cinquena generació.

Àngel Soler Daniel va néixer al Bruc el 18 de gener del 1891, i va començar l'educació primària a Santpedor, després a Navarcles i, finalment, a Vilada, tot seguint els destins del seu pare, Josep Soler Sala, nascut el 1850 a Santpedor. Quan estudiava quart de Medicina va contraure la tuberculosi. L'any 1916 va obtenir la llicenciatura de Medicina i es va instal·lar com a metge a Vilada, on va exercir durant 42 anys. Va crear un sanatori per a malalts de tuberculosi amb capacitat per a 40 persones. Soler es va dedicar principalment a la tisiologia i es va mostrar «molt interessat en la importància del factor climàtic sobre les malalties respiratòries».

Soler i Daniel va presidir la Junta Comarcal de Berga del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). Va participar en la creació del Sindicat de Metges de Catalunya, la Mutual Mèdica i la Cooperativa de Consum. El 1959 fou guardonat amb la Creu de l'Ordre Civil de Sanitat i amb la Medalla al Mèrit col·legial provincial a títol pòstum.