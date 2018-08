El Berguedà presenta un catàleg de productes agroalimentaris

Per l´esquerra el forner de El Cruixent Jordi Sánchez mostra una barra de pa a Jordi Pellicer, Neus Piniella i Maria Àngels Sallés

Impulsar un nou canal comercial entre els productors alimentaris del Berguedà i el sector del turisme rural per generar activitat econòmica. Aquest és l'objectiu d'un catàleg de productors agroalimentaris del Berguedà de producció artesana i de proximitat. N'agrupa un total de 22, tots aquells que hi han volgut ser i que encaixen en el perfil d'aquesta iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Gironella, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà i el suport econòmic de la Diputació. El catàleg també recull les fires que al llarg de l'any es fan a la comarca vinculades als productes alimentaris berguedans.

La regidora de Promoció Econòmica de Gironella Maria Àngels Sallés ha explicat que aquesta iniciativa «é suan prova pilot» i que en el futur es pensa en fer-ho pels clients del sector dels càmpings. Sallés ha destacat que volen «donar impuls als productes i productos locals». Enguany s'han editat un total de 2.000 catàlegs que ja s'han repartit a les cases de truisme rural. La iniciativa ha costat 16.940 euros.

El catàleg aplega un total de 23 productes dividits en les següents categories: llegums, bolets i tòfones; carn i embotits (el més nombrós); làctics i derivats de la llet; ous; neules i xocolates; pa, coques i brioxeria i begudes segons ha explicat Neus Piniella de l'Aceb. També aplega productes singulars del Berguedà com els pèsols negres, el blat de moro escairat, les nyàmeres o les patates de muntanya de Gósol. La coordinadora de l'Aceb ha explicat que la materialització del catàleg ha estat fruit d'un treball previ en el que s'ha fet una radiografia dels productors. Més del 80% dels entrevistats tenen plantilles «petites d'entre 1 i 5 treballadors però estables». Es tracta de negocis familiars «molt arrelats i grans coneixedors dels productes que elaboren». Majoritàriament venen el seus productes al mercat local i una formació tècnica especialitzada

Jordi Pellicer, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà ha assegurat que «estem molt contents amb aquesta iniciativa. Esperem que sigui tot un èxit». Per ara als primers clients que s'ha repartit «estem veient una acceptació molt gran». Pellicer ha assegurat que «estic segur que el 80% dels clients aniran a buscar productes». En aquest sentit ha assegurat que especialment els clients estrangers solen estar molt interessats pel productes de la zona on fan estada perquè forma part dels atractius de les vacances per exemple quan volen fer una barbacoa. Pellicer ha dit que «dins de la globalització donar valor a allò local és molt important».