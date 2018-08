El trenet de coll de Pradell, en via morta

L'Associació Trens Miners Turístics s'ha vist obligada a suspendre l'activitat del seu petit tren que fa viatges gratuïtament per una via fèrria -que han recuperat en les darreres dues dècades- de mig quilòmetre de llargada, de davant de la boca de l'antiga mina Nova a coll de Pradell (Vallcebre). Una gran esllavissada del terreny en una part del recorregut ha descalçat la via en un tram d'uns 20 metres. L'Ajuntament de Vallcebre ha requerit a l'entitat privada que s'ocupa d'aquest trenet que aturi el servei per tal d'evitar que ningú prengui mal, segons han confirmat fonts de l'entitat i del consistori a Regió7.

I és que a causa de l'esllavissada un tram del recorregut de la via fèrria, que passa per terrenys que són propietat de l'Ajuntament vallcebrenc després que en el seu moment els hi cedís l'empresa Carbons de Berga, ha quedat pràcticament sense fonament. Fer-hi circular el trenet seria una temeritat. D'aquí que el consistori en decretés el tancament, ha explicat l'alcalde Lluís Cadena. «Nosaltres no ho havíem vist perquè hem estat molt temps sense pujar allà dalt per les nevades. Quan vam detectar que hi havia hagut l'esllavissada vam enviar una carta a l'associació dient-los que paressin. Si cau un vagó se'n va tot el tren a baix», ha assegurat el batlle. L'esllavissada en qüestió ha estat fruit de les importants nevades que van caure aquest hivern a la zona, on es van acumular gruixos superiors al metre de neu, i posteriorment les abundants pluges de la primavera.

El trenet està aturat des de final de maig però fins ara no s'havia fet públic. No es reobrirà fins que no sigui segur per als viatgers, ha declarat el batlle. L'Associació Trens Miners Turístics ofereix els seus viatges amb trenet des de Setmana Santa fins a final d'estiu, quan a la zona, situada a uns 1.700 metres d'alçada, fa fred. El 2017 va estar obert un total de 30 dies (75 hores de servei) i el van utilitzar unes 700 persones, segones les dades facilitades per l'entitat.

«Entenem que hi ha perill i que el tren no pot funcionar», ha explicat a aquest diari Francesc Folch, president de l'Associació Trens Miners Turístics, creada el 1996 per promoure el patrimoni industrial i ferroviari del Berguedà. La via transcorre en part per sobre del torrent de Coll de Pradell i i és molt aèria. Està encaixada pel torrent per un cantó i la muntanya per l'altre i en un punt travessa un petit túnel.



Un projecte per arreglar-ho

L'Associació Trens Miners Turístics treballa sobre el terreny i també per redactar un projecte per reparar el tram afectat. Ara està gestionant la legalització de les instal·lacions. Amb tot, Francesc Folch adverteix que sense ajudes públiques difícilment podran materialitzar el projecte que ha de garantir la seguretat del traçat de la via i reprendre l'activitat, perquè no tenen recursos econòmics suficients. Per això han demanat ajuda al consistori local. «Entenem que l'Ajuntament de Vallcebre és petit i no té capacitat econòmica però ha de buscar una solució ràpida», ha indicat, perquè l'actual atzucac no es cronifiqui. Folch exposa que «la gent que ve a veure el tren fa despesa al poble» i genera ingressos al municipi.

Per la seva banda, l'alcalde Lluís Cadena ha explicat que el consistori vol que «el que s'hi faci sigui fix i quedi bé i no tinguem cap problema», i apunta la possibilitat que el traçat actual pugui desplaçar-se cap a la muntanya. Aquesta opció hauran d'estudiar-la els tècnics per saber si és viable. «Pel tema de cedir terrenys, l'Ajuntament no els posarà cap problema, al contrari. Nosaltres el que volem és que funcioni perquè és un atractiu més per al poble. Donem suport al tren i a tot el que ens ajudi a moure turisme per aquí dalt», ha dit Cadena. L'alcalde de Vallcebre ha afegit que ajudaran l'associació i «mirarem si trobem alguna subvenció per poder fer la variació de la via i que es pugui circular amb seguretat. Volem que circuli, però cal fer-ho amb seguretat», ha reblat.



Una llarga història

L'explotació de la mina Nova de coll de Pradell es va iniciar l'any 1949. «L'explotació va suposar un avenç tecnològic respecte a les mines anteriors; s'hi va instal·lar un ventilador que funcionava amb un motor de gasolina, es van construir tremuges per poder car-regar els camions i un rentador de carbó. Per poder arribar a les tremuges es va construir un túnel de 30 metres, i en la construcció d'aquest túnel va perdre la vida un miner», segons recullen els cronistes Josep Oriola i Raquel Camps en el web municipal de Vallcebre. Va arribar a tenir 200 treballadors. Va tancar portes el 23 de juliol del 1962 perquè ja no era rendible.

L'Associació Trens Miners Turístics, creada el 1996, impulsa el projecte de reconstrucció de l'antic traçat del ferrocarril miner i n'ha recuperat la via original des de la boca de la mina fins a les tremuges. També van refer la boca de la mina i van recuperar material com vagons i màquines. Des del 1997 l'entitat ha acollit 700 joves, que van participar durant 9 anys en camps d'estiu per recuperar l'antic traçat ferroviari minaire. L'any 2005 comencen les visites. L'associació ha comprat diferents materials miners de la comarca.