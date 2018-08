Gironella triplica les activitats musicals de la Festa Major des del 16 al 21 d'agost

L'activitat musical de la Festa Major de Gironella que s'escau del 16 al 21 d'agost, es triplica. Aquesta és una de les novetats destacades d'un certamen que manté el seu pressupost en 75.000 euros i que ha presentat aquest dimarts Lluís Vall, regidor de Festes del consistori gironellenc destacant que la de Gironella és la festa major del Berguedà.

L'objectiu dels organitzadors és oferir un programa variat i per a tots els públics, consolidar el programa d'una celebració a la que es van introduir molts canvis el 2015 i que en aquests anys s'hi han anat afegint activitats per fer-la més potent. Un 90% de les activitats del programa són gratuïtes i les que s'han de pagar tenen preus populars.

L'increment de l'activitat musical la festa suposa que s'oferirà aquesta oferta a la franja de la tarda. Fins ara es feia al migdia i ala nit i enguany s'amplia per tal que els visitants es quedin a Gironella a sopar ha explicat el regidor de Festes.

Enguany els promotors creen la figura de la Pubilleta i l'Hereuet que «al Berguedà no existeix però a d'altres comarques si». Lluís Vall ha explicat que «cada cop tenim més dificultats per trobar pubilles i hereus» Amb la Pubilleta i l'Hereuet és vol crear una pedrera que serveixi per pal·liar aquesta mancança. Enguany l'acte del pubillatge (divendres 17 d'agost) tindrà lloc a les roques del Pont Vell. «Hi haurà uan posada en escena molt important i s'aprofitarà per fer promoció de l'espectacle l'Onze de Setembre i Gironella».

D'altres novetats: la festa major infantil inclou una merengada el dissabte 18 a les 12 del migdia. Serà uan autèntica batalla amb 600 merengades. I enguany també una batalla amb 100 quilos de confeti diumenge 19.

La festa major jove tindrà una marató de dj's divendres i dissabte i diumenge música en directe. Dissabte hi ha el correbous infantils i el petardàs i el correbou.

Més parelles per l'Almorratxa

El programa de la Festa Major de Gironella també manté la seva vessant més tradicional. Per exemple amb el Festival de Dansa Folklòrica. Lluís Vall ha explicat que el recuperat Esbart Sant Jordi, el Nou Sant Jordi farà una demostració de 20 minuts dels balls que han recuperat. Actuaran amb l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol i l'Esbart Manresà. Enguany el típic ball de l'Almorratxa tindrà 7 parelles de balladors dissabte i 11 diumenge. «Cada cop hi ha més parelles» ha comentat el regidor Lluís Vall. Com a novetat ballaran l'Almorratxa una parell de nuvis de debò i la comitiva estarà formada per part del seus convidats.



Contra el sexisme

Enguany, la festa Major de Gironella també planta cara al sexisme. L'Agrupament Escolta Sebastià Montraveta en tindrà cura. Es repartiran targetes liles a la font del Balç on hi ha el número de telèfon pels casos d'agressions sexistes. El camí cap aquest indret hi haurà plafons amb informació sobre què fer davant d'agressions sexistes.

Treballant quan la gent està de festa

La presentació d'aquest dimarts ha servit enguany per donar visibilitat a les persones que treballen per la festa major com els integrants del serveis de neteja o els vigilants locals. «Per la festa major treballa moltíssima gent perquè tot estigui al detall» ha assegurat el regidor de Festes que s'ha acompanyat del personal municipal d'aquests serveis.