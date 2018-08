Finalitza la desena fase de les obres d'adequació de l'abocador del Berguedà

L'abocador del Berguedà de Font Ollera ja disposa d'espai per abocar fins l'any 2021 gràcies a la desena fase d'ampliació d'aquest equipament que es va posar en servei l'any 1996. Les obres han costat 394.623,59 euros una xifra inferior als 571.246 euros que és l'import pel qual van sortir a licitació fa justament un any.

Les obres de la desena fase d'adequació del dipòsit controlat de residus sòlids urbans van començar a finals del 2017 i han finalitzat a mitjans de 2018. Les condicions meteorològiques de la passada primavera i l'inici de l'estiu amb una pluviometria molt més alta del que és habitual han fet que les obres s'allarguessin unes setmanes més del previst.

Aquest dimecres el conseller de Medi Ambient berguedà Xavier Francàs ha fet una visita a l'abocador berguedà per veure com ha quedat la nova zona de deposició. Ha explicat que els treballs realitzats han consisitit en la construcció d'una nova mota (espai per abocar) de terres, la seva impermeabilització i la del lateral del vas, la recollida d'aigües semi netes, una xarxa de recollida de gasos i una nova canalització d'aigües de la pluja al voltant de l'abocador.

Amb aquesta ampliació, s'assoleix el límit previst en l'autorització ambiental tal i com ja va avançar aquest diari l'agost dekl 2017. Per continuar abocant en el dipòsit controlat caldrà procedir a tramitar una nova autorització, «utilitzant espais inicialment no previstos en el projecte del 2007 però viables dins les mateixes instal·lacions actuals».

Aixi mateix, el conseller Xavier Francàs també ha recordat la importància de reduir les tones que entren a l'abocador «per complir amb les directrius europees i per compromís i responsabilitat amb les futures generacions». En aquest sentit ha recordat que l'objectiu de l'ens és arribar almenys al 60% de reciclatge amb la posada en marxa del nou sistema de recollida porta a porta aquest octubre a 12 municipis del Berguedà i la recollida controlada en illetes de contenidor a la resta de pobles