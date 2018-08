La Flor de Neu tanca el curs amb 80 infants, gairebé el 100% d'ocupació de places

L'escola bressol Flor de Neu de Berga ha tancat el curs escolar 2017-2018 amb una vuitantena d'infants d'entre 0 i 3 anys durant el curs lectiu, el que suposa gairebé el 100% de l'ocupació del total de les places disponibles de l'equipament municipal. La llar d'infants romandrà tancada durant el mes d'agost i tornarà a obrir les portes als infants el proper 10 de setembre, coincidint amb la setmana d'inici del nou curs escolar. De moment, té una setantena de nadons matriculats.

D'altra banda, abans de l'inici de les vacances d'estiu, el personal docent del centre «ha portat a terme una formació bàsica sobre primers auxilis» promoguda per la Diputació. Aquest és un requisit imprescindible «dels plans d'autoprotecció de les escoles bressol municipals per disposar de les eines i els recursos necessaris per identificar els perills existents en aquest tipus de centres», segons fonts municipals. Els participants també han assolit«una sèrie de coneixements sobre cures i suport vital bàsic per poder actuar i atendre els nadons, en cas que sigui necessari».