Cercs i Saldes porten el ministeri al jutjat per 900.000 euros esfumats

El Consorci de la Ruta Minera ha denunciat judicialment el ministeri d'Indústria. Li reclama 900.000 euros d'ajudes atorgades al seu dia a través d'un conveni dels fons per a la reindustrialització de les comarques mineres, els Miner. La reclamació judicial encara no ha tingut resposta, segons ha explicat a Regió7 Jesús Calderer, president de l'esmentat Consorci i batlle de Cercs.

Els ajuntaments afectats, membres del Consorci (Cercs i Saldes), van haver d'espavilar-se per pagar els projectes pels quals no van rebre les ajudes aprovades i signades del Miner, sol·licitant altres subvencions o bé crèdits. Jesús Calderer ha recordat que «tenim les obres fetes i pagades» en el cas de Cercs gràcies a un crèdit que van demanar a la Diputació. Calderer ha dit que els dos ajuntaments afectats fan la reclamació perquè tenien les ajudes aprovades «i, a més, amb el corresponent conveni signat». La demanda que han interposat encara no s'ha resolt. El president del Consorci ha dit que «demanem els diners pendents de les ajudes que s'havien aprovat, però també els interessos i danys i perjudicis». Calderer confia que el pronunciament judicial els sigui favorable perquè «és bastant clar que tenim la raó».

En el cas de l'obra de Cercs, la de més import econòmic, els 700.000 euros eren per agençar la casa de la Casanova de les Garrigues de Cercs. El projecte es va redactar el 2006. L'obra es va incloure en el conveni de la Comissió de Cooperació pels fons Miner entre el govern central i la Generalitat del 19 de maig del 2008. El setembre d'aquell mateix any, els tècnics del Consorci de la Ruta Minera (ens integrat pels ajuntaments de Cercs, Fígols, Vallcebre, Saldes i Guardiola) van veure que a l'esborrany del document hi havia diferents errors en el redactat. Entre aquestes errades hi havia que Madrid xifrava en 1,6 milions d'euros l'ajuda a donar pel projecte de Cercs, quan en realitat l'import de l'actuació era de 770.080 euros. Malgrat tot, els representants de les parts involucrades van signar el conveni l'octubre d'aquell any pensant que s'havien fet les cor-reccions demanades. Tanmateix, en realitat no va ser així, segons ha explicat Jesús Calderer.

Davant l'evidència que no s'havien fet les correccions necessàries, es va fer una addenda al conveni que «no suposa cap inconvenient afegit, ja que aquesta és una pràctica usada en la correcció d'altres documents de naturalesa similar». L'addenda en qüestió la van signar representants del ministeri d'Indústria, la Generalitat i el Consorci de la Ruta Minera el dia 20 d'octubre del 2010. En aquest document es corregeixen els errors que contenia el conveni del 21 d'octubre del 2008. Posteriorment i via telefònica, representants del ministeri informen els del Consorci que «a causa de la no execució d'un tràmit intern comptable» –del ministeri– «l'addenda degudament signada queda sense vigència».

Aleshores es van negociar diferents sortides de l'atzucac. Finalment es va decidir anul·lar el conveni erroni i redactar-ne un de nou pel mateix objecte i import que constava a l'addenda. Per fer efectiu el conveni calia l'autorització de la Comissió de Cooperació de les ajudes Miner entre Madrid i la Generalitat «i la suficiència de crèdit pressupostària per poder executar la despesa». El 2012, el ministeri inicia els tràmits «per a la redacció i posterior signatura d'un conveni de pagament, fórmula proposada per ells mateixos». Aquest conveni va quedar aturat i Madrid no va arribar a pagar res, tal com ja va informar aquest diari al seu dia.