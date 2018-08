David Font anuncia que optarà a un tercer mandat a l'alcaldia de Gironella

David Font Simon (Gironella, 1980) aspirarà a un tercer mandat com a alcalde de Gironella. El jove polític berguedà ho va fer públic ahir a través del seu blog i de les xarxes socials. Es presentarà al procés de primàries que el PDeCAT obrirà el setembre per ser alcaldable de nou.

L'alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà assegura que «si la gent del Partit Demòcrata em fa confiança en el procés de primàries que s'obrirà el setembre, em tornaré a presentar per encapçalar un equip que segueixi treballant cada dia de l'any per fer de Gironella la vila que tots desitgem». Els motius que l'han fet decidir són les ganes d'acabar el que hi ha començat i d'impulsar nous projectes: «segueixo i seguim tenint somnis i projectes per resoldre allò que encara no hem estat capaços de fer. Perquè la llista de projectes de futur segueix sent més llarga que la de projectes aconseguits. Perquè em sento amb les forces i l'energia per afrontar un nou mandat que no només serà intens en el vessant local sinó també en el nacional. I perquè els projectes han de començar i acabar, però al nostre encara li queda una llarga vida».

David Font diu que «intentaré convèncer els associats del partit que em facin novament confiança, conjuntament amb un equip de persones, per acabar aquesta transformació de Gironella que en els últims anys ja hem traçat i demostrat. Tenim clar quin projecte volem per a Gironella, i el defensaré per continuar-lo fent realitat a partir del 2019».

En el seu escrit David Font reflexiona sobre la feina que s'ha dut a terme en els seus mandats. «Cadascú pot valorar els canvis que Gironella ha tingut en els dar-rers anys i en pot fer el seu balanç. Jo, personalment, estic molt satisfet de la feina feta en molts camps: hem endreçat econòmicament l'Ajuntament, hem estat capaços de donar sortida a necessitats del dia a dia i també a projectes de gran abast per a tota la població, i hem prioritzat acompanyar i donar oportunitats als qui més han patit i estan patint les conseqüències de la crisi. Sí, estic i estem orgullosos de la feina feta», afirma. Font assegura que la seva ha estat una decisió madurada.



Una dècada de gestió local

Tot i la seva joventut, David Font ja acumula una dècada d'experiència en la gestió local. Font va accedir a l'alcaldia gironellenca el 15 de juny del 2010 per complir el pacte entre ERC i CiU, que van governar en coalició el mandat 2007-2011 i preveia que els republicans tinguessin l'alcaldia tres anys i els convergents el darrer any. CiU va triar David Font per a l'alcaldia després que la que havia estat cap de llista, Mercè Font, hi hagués de renunciar.

Després d'estar a l'alcaldia el darrer any del mandat 2007-2011, David Font va encapçalar per primer cop la candidatura de CiU a Gironella als comicis del 2011. Va obtenir majoria absoluta i va fer realitat un dels seus somnis polítics, «poder ser alcalde del meu municipi, on he viscut tota la vida», segons va declarar aleshores en una entrevista a Regió7. Va tornar a liderar la llista de CiU el 2015 i va aconseguir de nou majoria absoluta.

David Font Simon (Gironella, 1980) és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, Comptabilitat i Finances (1998-2002). Es empleat de banca en excedència. Havia estat director de banca d'empreses a La Caixa. Va cursar el programa Vicens Vives sobre Lideratge i Compromís Social a ESADE.

És president del Consell Comarcal i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà des del juliol del 2015, ens en el qual ja havia ocupat la conselleria d'Hisenda el mandat 2011-2015. Ha estat president comarcal de CDC i del PDeCAT a la Catalunya Central. Forma part de la nova direcció nacional de la formació.