Les esllavissades de rocs i terres obliguen a tancar la variant nord de Puig-reig

L'Ajuntament de Puig-reig ha tancat al trànsit sine die la variant nord del poble. Els darrers episodis de pluges intenses que han afectat Puig-reig han provocat esllavissades i caigudes de rocs i ter-res a la zona central del vial de circumval·lació entre la BV-4131 i la C-1411-z.

La darrera d'aquestes esllavissades va ser la nit de dijous a divendres. Fonts municipals han informat que hi va haver «una caiguda de terres i pedres important». Fruit d'això «ha quedat una roca de considerables dimensions completament descalçada i que se sustenta únicament amb la xarxa. La caiguda d'aquesta pedra podria provocar una caiguda múltiple amb el greu perill que això podria suposar» per als conductors . Per aquest motiu s'ha tallat la via al trànsit. «Vist el risc que aquesta circumstància comporta, ens veiem obligats a tancar temporalment aquesta via, fins que la Generalitat faci les actuacions corresponents». Aquesta variant és titularitat de la Generalitat, que en aquest mandat hi va dur a terme una actuació de sanejament que s'ha demostrat insuficient.