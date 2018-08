Els professionals del CAP de Puig-reig informen 300 persones sobre com prevenir les lesions solars

Aprofitant les dates d´altes temperatures i un índex de radiacions solars elevat, professionals del CAP Puig-reig han dut a terme una campanya a la piscina municipal per prevenir sobre les lesions solars. En total, unes 300 persones han rebut consell de professionals del centre. A més, l'Ajuntament de Puig-reig hi ha col·laborat oferint fruita als participants per fomentar la hidratació i una alimentació saludable.

Dues professionals del CAP han informat els banyistes sobre les mesures que s´han de prendre quan s´exposa la pell a les radiacions solars. Entre altres consells, han recordat que cal protegir-se adequadament, fins i tot els dies ennuvolats, que s´ha de tenir cura de la data de caducitat del protector que s´utilitza, i que cal evitar exposar-se al sol durant les hores centrals del dia.

També s´han donat consells sobre com usar els diferents tipus de filtre solar, tenint en compte quin filtre és el més adequat a cada pell. El protector s´ha d´aplicar 20 minuts o 30 minuts abans de l´exposició al sol i, posteriorment, cada dues hores o després d´un bany. D´altra banda, també s´ha informat sobre com evitar un cop de calor.