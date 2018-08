Berga tindrà una room escape dedicada a la Patum

La Patum serà la protagonista del primer joc d'escapisme que no tindrà el terror com a leiv motiv del Berguedà. La sala que obrirà al públic el proper 7 de setembre està ambientada amb la festa berguedana i els participants hauran de resoldre els diferents enigmes per tal de salvar-la. Els promotors d'aquesta iniciativa, els berguedans Jordi Pujals, Jordi Salvans i Joan Fígols l'han presentat als mitjans aquest dimarts.

Segons els impulsors de la room escape, "l'objectiu és atreure el públic berguedà i patumaire però també d'arreu del país que vol conèixer la festa d'una forma divertida i entretinguda. És un lloc per endinsar-se i viure una experiència." I no caldrà tenir coneixements enciclopèdics de la festa sinó que un cop dins la sala el jugador anirà rebent informació per resoldre les 30 proves que hi hauran. Disposaran de 70 minuts per fer-ho.

S'hi podrà participar en grups de 2 a 6 jugadors, amb possibilitats de grups més grans en cas de que hi hagin nens i nenes. Els participants tindràn 70 minuts per resoldre les proves que se'ls hi aniran plantejant durant el joc. La sala estarà ubicada al carrer Pere II 45 de Berga .

El joc està pensat per famílies, amics, aniversaris, comiats de solter/a, empreses, també hi haurà la possibilitat de regalar-lo. Amb l'inici del curs escolars els promotors el volen oferir a les escoles berguedans perquè la quitxalla aprenguin divertint-se.

A partir de l'últim setmana d'agost ja es podran fer les primeres reserves a través de la pàgina web www.lapatumroomescape.cat i en els propers dies els organitzadors aniran llençant vídeos a les xarxes socials on s'aniran desvelant la història. Fins ara ja s'ha fet públic un vídeo i en faran dos més per anar donant pistes

Rèpliques de la comparseria

Els usuaris d'aquesta nova proposta gaudiran de rèpliques de la comparseria de la Patum fidels a les originals. Les ha fet Artesania Camps una empresa de Berga amb més de mig segle d'experiència elaborant elements singulars de la festa com les carotes dels plens, entre d'altres.

El fil que ajudarà a treure l'entrellat del misteri és la corona de l'àliga, símbol berguedà per excel·lència. Els aligots, membres de la comparsa avisen que la corona ha estat robada. El principal sospitós: en Pere Mas, «un home boig que actua amb un objectiu, destruir la festa. Els patumaires tindran 70 minuts per entrar al seu pis i recuperar la corona abans no torni».

Per ara això és tot el que se sap del joc ja que el misteri és un dels principals ingredients de la salsa dels room escape.