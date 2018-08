El Consell Comarcal creu que l'Estat té «bones paraules que no es concreten»

«La impressió és que l'Estat té bones paraules però que mai es concreten». Així ho creu David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà.

En declaracions a aquest diari, el dirigent berguedà ha dit que no li consta que hagin arribat els diners pendents «ni tampoc que s'hagi avançat en el tema, malgrat que tots hi anem insistint per totes bandes».

En el seu dia el govern del PP va decidir que no pagaria els 4,4 milions d'euros d'ajudes aprovades majoritàriament per ajuntaments berguedans dins del pla d'ajudes Miner per a la reconversió de les comarques mineres. Eren unes subvencions ja aprovades que els populars van dir que no pagaven argumentant que no hi havia diners a les arques públiques per fer-los efectius.

Aquestes ajudes ja concedides havien de fer possibles obres per valor de 7 milions. Aquests treballs o bé no s'han portat a terme per falta de finançament o bé s'han hagut de fer perquè els promotors han aconseguit altres fonts de finançament. Una de les actuacions que tenia ajudes Miner concedides i que no ha rebut els diners va ser el Centre de Fumanya. Els seus impulsors van haver de replantejar el projecte i aconseguir els diners que els faltaven per obrir-lo al públic. El projecte es va poder culminar gràcies a una ajuda de la Diputació de Barcelona.

Des que el 2013 el govern del PP de Madrid va decidir que no pagava les ajudes concedides, la comarca ha persistit en la seva demanda de cobrar les ajudes compromeses. Una tasca que fins ara ha estat infructuosa.

El president del Consell Comarcal i alhora de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha reiterat la voluntat dels dos organismes de mantenir les reclamacions perquè els ajuntaments puguin abonar les ajudes impagades. En el seu moment es va especular que les ajudes arribarien en la convocatòria del període 2013-2018, però no va ser així.