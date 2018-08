Madrid encara no ha pagat els diners pendents del Miner des de l'any 2012

Fa un any, la senadora bagenca Mirella Cortès va anunciar que el seu grup, ERC, havia arrencat un compromís del ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, de pagar els 4,4 milions d'euros d'ajudes a municipis berguedans. No es van fer efectius perquè, tot i estar aprovats, el 2013 govern del PP va decidir que no els abonava perquè no hi havia diners a les arques públiques, segons va argumentar llavors. Tot i l'anunci de fa un any, ara com ara els diners no s'han pagat i no se sap quan es farà. Amb tot,la senadora bagenca ha manifestat a Regió7 que «no em rendeixo» i que el setembre reprendrà les gestions per aconseguir que el Berguedà rebi aquests diners pendents d'ajudes ja aprovades del fons per a la reconversió de les comarques mineres del període 2008-2011.

Cortés ha dit que el setembre del 2017 ministeri esmentat li va comunicar que ja tenien redactat el conveni que havia de fer possible el pagament de les subvencions. Només s'havia de quedar amb el representant de la Generalitat per signar-lo a dues bandes. En aquell moment, el conseller d'Empresa era Sant Vila. El conveni no es va signar, va anar passant el temps i posteriorment es va aplicar el 155.

Segons Cortés, la signatura d'aquesta conveni «es va encallar a la Generalitat de Catalunya al departament de Sant Vila. Això és el que més greu em sap». La senadora republicana afirma que a partir d'aquest setembre «tornaré a agafar tota la documentació, aniré un altre cop al ministeri i tornaré a engegar un altre cop la maquinària, perquè no vull que això es perdi de cap de les maneres per una no voluntat de no voler signar un conveni». Cortès ha assegurat que «després de tot el que hem fet i al punt que vam arribar, no em rendeixo i penso que això ha de tirar endavant». Ha palesat que «no serà pas per mi que es perdrà».