«Un home boig» ha robat la corona de l'àliga i cal trobar-la

? El fil que ajudarà a treure l'entrellat del misteri és la corona de l'àliga, símbol berguedà per excel·lència. Els aligots, membres de la comparsa de l'àliga, donen la veu d'alarma a 2/4 de 10 del vespre quan a la plaça de Sant Pere està a apunt de començar la festa. La corona ha estat robada. El principal sospitós: Pere Mas, «un home boig que actua amb un objectiu, destruir la festa. Els patumaires tindran 70 minuts per entrar al seu pis i recuperar la corona abans no torni».

Per ara, això és tot el que se sap del nou joc, ja que el misteri és un dels principals ingredients de la salsa dels 'room escape' per crear curiositat i expecativa.