La Patum tindrà el seu 'room escape'

Fins ara la Patum havia inspirat orfebres per fer-ne joies, modistes que han plasmat els colors i les comparses de la festa en mil i un elements des d'un davantal o un joc d'estovalles fins a mocadors de seda i també ha servit de leitmotiv per fer jocs de taula, treballs musicals, dolços, begudes i un reguitzell d'elements de marxandatge. Mai però havia estat el leitmotiv d'un room escape, aquest popular joc d'escapada en què els participants han d'aconseguir sortir d'estances resolent enigmes o endevinalles envoltats d'éssers fantasmagòrics o terrorífics. En aquest cas serà un joc sense terror, el fil conductor i les pistes giraran exclusivament al voltant d'una festa que el 25 de novembre de l'any 2005 va ser proclamada Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

«Hem escollit un tema com la Patum , que és una festa local però que alhora també és global», va explicar Jordi Pujals, que és un dels promotors d'aquesta proposta juntament amb Jordi Salvans i Joan Fígols. Ahir van presentar la seva iniciativa empresarial.

La sala obrirà al públic el proper 7 de setembre i està ambientada en la festa berguedana i els participants hauran de resoldre els diferents enigmes per tal de salvar la corona de l'àliga de la festa, símbol berguedà per excel·lència , que un home boig, Pere Mas, sembla que ha robat per destruir la celebració.

Segons els promotors, «l'objectiu és atreure el públic berguedà i patumaire però també d'arreu del país que vol conèixer la festa d'una forma divertida i entretinguda. És un lloc per endinsar-se i viure una experiència». I no caldrà tenir coneixements enciclopèdics de la festa sinó que, un cop dins, la sala el jugador anirà rebent informació per resoldre les 30 proves que hi haurà. Disposaran de 70 minuts per fer-ho. «No és necessari ser un expert en la festa, és apte per a qualsevol persona tant si la coneix com si no», va assegurar Pujals

A la Patum room escape s'hi podrà participar en grups de 2 a 6 jugadors, amb possibilitats de grups més grans en cas que hi hagi criatures. Els participants tindran 70 minuts per resoldre les proves que se'ls aniran plantejant durant el joc. La nova sala estarà ubicada al carrer Pere II, 45, de la capital del Berguedà.

I què s'hi trobaran? Doncs seran 100 metres quadrats destinats a resoldre els enigmes encaminats a rescatar la corona i salvar la festa berguedana. No hi haurà claus o cadenats com els que es poden trobar en les sales de room escape convencionals, segons va explicar Jordi Pujals. «Serà una cosa més elaborada amb proves tecnològiques i tàctils, serà una cosa més treballada». Els jugadors «hauran d'interactuar amb les comparses de la Patum» i ho faran a través dels elements tecnològics esmentats.

El room escape de la Patum està pensat per a famílies, amics, aniversaris, comiats de solter/a, empreses, també hi haurà la possibilitat de convertir-lo en regal. A partir de l'última setmana d'agost s'hi podran fer les primeres reserves a la pàgina web www.lapatumroomescape.cat i en els propers dies els organitzadors aniran llançant vídeos a les xarxes socials on s'aniran desvelant detalls de la història. Fins ara ja s'ha fet públic un vídeo i en faran dos més per anar donant pistes.

La sala dedicada al joc de la Patum estarà oberta tot l'any, segons han explicat els seus promotors. No s'han fixat cap objectiu quantitatiu pel que fa al nombre de persones que hi passaran. Sí que volen que entre setmana es pugui oferir als escolars. I que entre setmana i festius hi puguin passar un centenar de persones. El preu serà a partir de 19 euros per persona, en funció del nombre d'usuaris de cada grup.



Rèpliques de la comparseria

Els usuaris d'aquesta nova proposta gaudiran de rèpliques de la comparseria d ela Patum fidels a les originals encara que són un 20% més petites que les de debò. Les ha fet Artesania Camps, una reconeguda empresa de Berga amb més de mig segle d'experiència elaborant elements singulars de la festa, com les carotes dels plens, entre d'altres. En aquest joc la joia més buscada és justament la corona de l'àliga, una rèplica idèntica a la que llueix l'original a la plaça de Sant Pere i que serà la que els jugadors hauran de trobar.