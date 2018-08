La CUP portarà al ple el pressupost del 2018 el setembre, un nou rècord

L'Ajuntament de Berga debatrà el pressupost del 2018 el setembre quan ja hauran passat nou mesos de l'actual exercici i havent funcionat fins aleshores amb uns pressupostos prorrogats del 2017. Es tracta d'un nou registre de retard en l'aprovació dels comptes del consistori almenys d'aquesta dècada a Berga: fins ara el rècord de tardança en l'aprovació dels comptes l'ostentava un govern de CiU que l'any 2011 va portar els números d'aquell exercici a l'aprovació del ple a principi d'agost. Ara el govern de la CUP marca un nou registre perquè no ha dut a l'aprovació del ple el pressupost del 2018 el juliol tal com va anunciar al darrre ple ordinari celebrat el mes passat, ni tampoc no ho farà aquest mes d'agost sinó que ho vol fer el setembre, tal com ha reconegut a Regió7 el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera.

La raó que explica aquesta tardança segons l'executiu és que no es podia aprovar el pressupost del consistori fins que abans no s'hagués donat llum verd al de l'hospital, un organisme que depèn de l'Ajuntament. A final del juliol es van aprovar els comptes del centre sanitari. Ara ja no hi ha obstacles per als números de l'Ajuntament. Francesc Ribera ha dit que volen portar a l'aprovació del ple la proposta de pressupostos que van fer arribar als grups de l'oposició abans del Nadal passat. «Teníem el pressupost a punt per al gener» d'enguany. «S'ha complicat per diversos temes», ha dit el regidor d'Hisenda, que ha apuntat que l'aplicació del 155 ha fet que portar els comptes al ple «hagi estat més complicat que d'altres anys». El regidor Ribera ha anunciat que de cara al setembre «rependrem les converses» amb els grups de l'oposició, ja que des de principi d'aquest any que no han parlat més dels comptes. La CUP necessita suports per aprovar-los, ja que governa en minoria amb 6 dels 17 regidors de la corporació.