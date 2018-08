Les dificultats que implica haver de funcionar amb uns pressupostos que són prorrogats de l'any 2017

L'Ajuntament de Berga està treballant aquest 2018 amb els presupostos prorrogats del 2017. Això implica algunes rèmores, per exemple pel que fa al capítol d'inversions, tal com ha admès el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera. «Aquest capítol és més feixuc perquè a nivell d'administració hi ha més limitacions» , ha indicat el regidor Ribera.

Un exemple de les dificultats que comporta no tenir el pressupost aprovat ha estat l'acceptació d'una subvenció de poc més d'1 milió d'euros atorgada per la Diputació de Barcelona per dur a terme obres de millores al polígon industrial de la Valldan. L'àrea econòmica municipal ha hagut de fer una modificació de l'annex de les inversions del 2017 per incloure-hi aquesta actuació.

El regidor d'Hisenda ha indicat que un cop s'hagi aprovat el pressupost del 2018 aquest setembre, aleshores començaran a treballar en l'elaboració del del 2019, que serà el darrer d'aquest mandat i que s'escaurà en any electoral perquè el maig de l'any que ve hi haurà comicis municipals. Tot i que el regidor d'Hisenda no ha revelat el contingut concret de la seva proposta, les línies generals seran les dels darrers anys: complir «amb les obligacions heretades» i «bàsicament sobreviure», atès que el consistori està sotmès a un pla d'ajust des del mandat passat, el segon des del 2002, quan ja se n'havia aprovat un altre. Tot plegat condiciona que es puguin realitzar inversions. «Només es poden fer les que tinguin pràcticament el 100 % de subvencions». El regidor Ribera ha recordat que l'Ajuntament de Berga «amb prou feines és capaç de complir amb les seves obligacions». En aquet sentit ha dit que la capacitat d'invertir del consistori «és nula» i només pot fer «allò que és més urgent i imprescindible».