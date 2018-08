Berga buscarà més col·laboradors per al festival SonaB i el farà créixer

Berga ha tancat aquesta setmana la segona edició del festival SonaB, amb el qual l'Ajuntament vol revitalitzar socialment el barri antic a través de concerts i actes culturals. Al tancament del balanç, el consistori ha detectat un augment de públic del 40% respecte a l'any passat, la qual cosa suma arguments a l'aposta ferma per mantenir l'activitat. No tan sols això, sinó que l'Ajuntament ja ha anunciat el seu desig d'ampliar la xarxa de col·laboradors del SonaB per fer-lo créixer més.

La regidora de Cultura, Mònica Garcia, ha assegurat que «el cartell ha aconseguit atraure un centenar d'espectadors a cada concert i això ha portat gent, per exemple, a la plaça de Santa Magdalena, la qual cosa ens ajuda a complir els objectius del projecte». La regidora ha remarcat que «estem molt satisfets de com ha funcionat el festival» i ha anunciat que «volem continuar amb el mateix format; pensem que als altres barris ja es fan coses durant l'any i creiem que el barri vell és el que s'ha de reforçar». Les claus del festival són, i ho continuaran sent, l'escenari del barri vell, els músics locals, la gratuïtat i la formació. En aquest sentit, la regidora ha apuntat que entre els aspectes que caldrà millorar hi ha la gestió dels emplaçaments en cas de pluja, perquè el canvi de lloc resta assistència. Un altre dels reptes sobre els quals se centrarà l'Ajuntament de cara a les futures edicions és una major difusió dels tallers: «aquest any el que ha quedat una mica fluix de participació són els tallers, per la qual cosa en farem més promoció; els tallers ens ajuden que això encara arribi més perquè permet que algú que ha mostrat interès tingui, a sobre, una formació encara que no tingui coneixements musicals previs».

Un dels punts estratègics per al consistori a l'hora d'organitzar el festival és la col·laboració amb els veïns, «busquem totes les complicitats possibles, i com que una de les claus és que al lloc del concert hi hagi algun espai de begudes o per sopar, a les places on no hi ha bar ha estat imprescindible l'ajuda de l'Associació de Veïns de la Pietat i de veïns a títol individual oferint-nos suport per a l'electricitat o els serveis, per posar dos exemples». Per això, la regidora ha remarcat que una de les línies mestres del festival serà la recerca de més col·laboradors per «continuar arriscant-nos més».

L'any vinent, un nou eix

El festival mira de fixar cada any un fil conductor que doni coherència a tots els concerts. En la primera edició va ser el folclore i en aquesta ha estat la veu, prioritàriament de dones i berguedanes per seguir els paràmetres de les regidories d'igualtat del consistori.

De cara a l'any que ve l'Ajuntament té sobre la taula diverses opcions que podrien ser, per exemple, el jazz, la música tecno o la percussió. La decisió no està presa i dependrà de les noves sinèrgies que estableixi la regidoria de Cultura. En aquests dos anys n'ha establert amb, per exemple, Berguedana Folk o l'associació de veïns, i en el futur es podria extendre amb els comerciants o altres entitats culturals i socials de la capital berguedana.