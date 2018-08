El lideratge en activitats de lleure a l'estiu retroalimenta el turisme familiar tot l'any

Els mateixos factors que fan del Berguedà un dels principals destins de turisme rural a Catalunya, converteixen la comarca en el gran referent nacional pel que fa a les activitats de lleure a l'estiu. Boscos, rius i entorns naturals; una indústria turística posada al dia amb prou capacitat; un teixit comercial i agroalimentari suficient per donar servei a la crescuda de demandes; i unes vies de comunicació que situen pobles i instal·lacions a una hora de les grans ciutats. El Berguedà ho té tot per ser el gran entorn per a les colònies i campaments a Catalunya.

Durant aquestes vacances escolars unes 9.000 persones s'instal·laran a la comarca per gaudir d'alguna de les més de 300 activitats de lleure preparades per a menors de divuit anys arribats d'arreu del país i l'estat. Segons les xifres del Consell Comarcal, la meitat de les activitats són acampades a l'aire lliure, és a dir amb els infants i joves dormint en tendes de campanya. El 20%, és a dir unes 60, són rutes. I la resta, colònies, casals de vacances i camps de treball. El municipi amb més dedicació en aquest sector és Saldes, fins al punt que de les més de 300 activitats, unes 60 es realitzen al seu terme municipal, la qual cosa suposa un suport clau en l'economia local durant els mesos d'estiu. En aquest rànquing, dar-rere de Saldes se situen Borredà i Gósol, fet que evidencia que els gestors d'activitats de lleure busquen entorns de natura que tinguin un bon suport logístic a prop.

L'organització de les activitats comporta la mobilització dels tècnics del Consell Comarcal, els quals realitzen una mitjana de quinze visites setmanals als grups establerts a la comarca per tal de comprovar, entre altres aspectes, la seguretat dels participants, les ràtios de participants i monitors, les titulacions dels responsables, les autoritzacions dels menors o els quadrants d'activitats. Aquest seguiment es fa en coordinació amb ajuntaments, propietaris, serveis d'emergències, centrals de reserves, agrupaments i esplais. Tant és així que el Berguedà s'ha consolidat en els últims anys en el primer lloc de les comarques organitzadores d'activitats de lleure amb pernoctació, al davant del Ripollès, l'Alt Empordà, Osona o la Garrotxa. L'estadística del 2016 de la direcció general de Joventut constata que el Berguedà va acollir durant l'any 60 colònies, 161 acampades, 42 rutes, 6 camps de treball i 32 casals d'estiu, que configuren 301 activitats de lleure. Pel que fa a la participació, les colònies van portar 3.206 nens i monitors a la comarca; les acampades, 4.932; les rutes, 796; els camps de treball, 123; i els casals d'estiu, 1.129, la qual cosa va situar la xifra anual de participants en aquesta subindústria del turisme en 10.186 persones.

Els tècnics de Turisme saben que la major especialització en les activitats de lleure alimenta després les xifres turístiques perquè moltes famílies visiten les zones on els fills han fet estades. Així, el parc d'allotjament turístic a la comarca s'ha situat en els últims anys en els 10.674 llits turístics, sense comptar els estrictament de lleure, amb 52 hotels i 1.244 places hoteleres; 19 càmpings amb una capacitat de 7.992 persones; i 156 cases de turisme rural en què caben 1.438 persones. Així, l'últim estudi sobre l'impacte socioeconòmic del turisme a la comarca, fa cinc anys, va establir la xifra anual de 471.000 pernoctacions a l'any en els hotels, càmpings i cases de turisme rural, que amb 105.000 és el subsector més desenvolupat pel seu atractiu per al mercat familiar, que es retroalimenta amb el del lleure.