L'hospital de Berga actualitza els seus sistemes centrals informàtics de dades

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga actualitzarà els seus sistemes centrals de dades, que és «on es genera i es tracta totes les dades i informació de l'hospital » el Centre de Processament de Dades (CPD), segons ha explicat a Regió7 Montse Magnet, responsable de Sistemes d'Informació del centre sanitari. Aquesta acció s'emmarca dins del projecte «d'actualització dels sistemes d'informació, on hi ha el canvi de servidors i cabina d'emmagatzemen de fitxers del Centre de Processament de Dades (CPD)» que es paga amb una subvenció de la Diputació. Costa 100.000 euros i s'ha adjudicat a l'empresa Sercom Informativa SL.

Actualment, el centre sanitari berguedà té una infraestructura tradicional « basada en un clúster de servidors, cabina de discos de fibra òptica i una sèrie de sistemes per gestionar els serveis que, amb el pas dels anys, ja no permet créixer mes, exigeix un alt manteniment i provocava una gestió complicada i farragosa». Magnet ha especificat que «la demanda continua d'ús de noves aplicacions xoca amb aquest escenari». Magnet ha explicat que «el desafiament passa per la renovació, la seva consolidació i la simplificació de la seva gestió, a la vegada també es pretén disposar d'una infraestructura redundant (duplicada) de centre de processament de dades». Per això «després d'avaluar diferents alternatives de mercat, incloses les de proveïdors de sistemes tradicionals, però sent conscients que el mercat evoluciona cap a models hiperconvergents, la nostra opció va ser apostar pel nou sistema anomenat hiperconvergència». Magnet ha detallat que «la hiperconvergència reuneix tota la teva infraestructura virtual i els serveis de dades avançats en un sol centre neuràlgic integrat i permet gestionar de manera uniforme una infraestructura complexa, accelerar càr-regues de treball virtualitzades, reduir la complexitat, millorar l'eficiència operativa i reduir costos». Aquest sistema «ofereix la fiabilitat, la disponibilitat, el rendiment i la capacitat que necessitem, al mateix temps que prepara per al futur».

La infraestructura «constarà de 2 nodes replicats en els dos CPD. En el cas que un d'ells fallés es podria posar en funcionament l'altre al mateix moment», ha destacat la responsable dels Sistemes d'Informació. A més, «els dispositiu d'hiperconvergència de què es disposarà permetran una gestió molt més senzilla a través d'una única consola de les tasques d'administració i monitorització remota dels recursos del sistema». I «permeten afegir fàcilment més espai o més potència de computació sense interrupció del servei» ha explicat Magnet.

Amb aquests canvis l'hospital Sant Bernabé millorarà «el temps de resposta davant una contingència que afectés el CPD principal, ja que disposarem d'un entorn redundant (duplicat), un nou CPD a l'edifici nou que replicarà el que té l'hospital actualment en funcionament i que entraria en servei en cas d'avaria del primer». La renovació és du a terme «per augmentar la capacitat d'espai, la computació, per disposar d'un espai redundant (duplicat) i reduir costos energètics, de gestió i manteniment».

L'actuació també suposarà una millora en la seguretat. Magnet ha explicat que «la protecció de sistemes d'informació comprèn molts aspectes i varia segons es van descobrint noves amenaces i nous sistemes per fer-hi front». En aquest sentit exposa que «si parlem de seguretat perimetral fins aquest any disposàvem d'uns f irewalls duplicats a l'hospital». Aquest 2018, i dins del projecte de millora de l'entorn informàtic, «els hem canviat per uns de nova generació que ofereixen altres prestacions que fins ara no existien al mercat». La responsable dels Sistemes d'Informació explica que «els actuals que també estan duplicats i ofereixen serveis redundants, poden detectar i desactivar amenaces abans que arribin a la nostra xarxa fins i tot amenaces ransomware, de dia zero i malware en evolució , bloquegen el trànsit a adreces URL amb una mala reputació immediatament. Protegeixen les dades confidencials transmeses a través de cor-reu electrònic, web i ftp i controlen i supervisen l'activitat web a tota l'organització, entre altres prestacions».

Pel que fa a les amenaces antivirus, la Fundació Sant Bernabé «està protegida per un sistema que ofereix una protecció antivirus i antiespia robusta, amb antiphishing i control de dispositius».

Dins del capítol de seguretat també s'inclou «protegir la informació dels pacients i altres documents generats. En aquest aspecte sempre hi ha hagut un sistema de còpies robust que permet recuperar la informació en cas de pèrdua».

L'adjudicació per posar al dia dels sistemes centrals de dades que es va aprovar el maig d'enguany i s'ha endarrerit per qüestions administratives. Finalment s'ha hagut d'aprovar d'urgència per poder-lo executar al més aviat possible. Els estatuts de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé «preveuen que en cas d'urgència la presidència pugui adoptar resolucions». «Com que no hi havia cap reunió programada de la junta de patronat, un cop justificada la urgència, la presidenta [l'alcaldessa Montse Venturós] va poder adjudicar, mitjançant resolució, el subministrament dels servidors», ha explicat Anna Rodríguez, secretària tècnica del centre.