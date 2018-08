El Paral·lel Festival canvia d'escenari però es queda al Berguedà

Música electrònica en un entorn natural, fugint de les grans ciutats i amb una limitació d'aforament de mil persones són els ingredients que, segons els seus organitzadors, fan especial el Paral·lel Festival.

El certamen, que arriba a la seva tercera edició, se celebrarà del 31 d'agost al 2 de setembre i el canvi d'ubicació és la principal novetat d'enguany. La seu es manté al municipi de Guardiola de Berguedà, que ha acollit el Paral·lel Festival des del 2016, però es trasllada de Cal Companyó a les instal·lacions de l'hotel el Jou. «Ens hem sentit molt ben acollits al municipi i teníem clar que no volíem marxar», assegurava Fèlix Beltran durant la presentació dels detalls del festival al monestir de Sant Llorenç. «El canvi es deu a motius aliens a l'organització, però ens sentim arrelats a les terres berguedanes i per les bones relacions amb el consistori de Guardiola i els veïns ens hem volgut quedar».

Un total de catorze artistes internacionals actuaran durant més de trenta-cinc hores de música repartides de divendres a diumenge. Tal i com va explicar la responsable de la programació, Patricia Homedes, es tracta «d'artistes reconeguts» dins del panorama de la música electrònica i de «joves promeses» que han iniciat nous projectes en aquest camp. A banda de les sessions musicals també s'han organitzat tallers i xerrades dirigides a professionals del sector i a tothom qui vulgui assistir-hi.

Per a Beltran, un dels objectius del festival és acostar-se al territori on ha nascut. És per això, que en va destacar la col·laboració entre l'organització i els agents del Berguedà amb compres a proveïdors i comerços locals. Els impulsors de la iniciativa tampoc deixen de banda el respecte cap a l'entorn i el medi natural. «Promovem un concert fora dels nuclis urbans però també vetllem pel reciclatge i repartim bosses d'escombraries així com cendrers portàtils».

A poc més d'una setmana per l'inici del festival, amb un pressupost de 110.000 euros, les entrades estan pràcticament exhaurides. «Per primer cop, ens acostem al miler de persones», que és la limitació que s'han marcat per mantenir l'essència de petit festival. Segons Jordi Agustí, membre de l'organització, el 60% de les entrades s'han venut al públic estranger, provinent de França, Anglaterra, Rússia, Noruega, Austràlia, Japó i els Estats Units, entre d'altres; i un dels reptes pendents és atraure més assistents del país i també del Berguedà.

L'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, es mostrava ahir satisfet que el festival torni a apostar pel municipi i s'hi vulgui quedar. «Nosaltres donem tot el suport a iniciatives que han demostrat que funcionen i amb una molt bona organització al darrere», va afirmar. «En les dues primeres edicions ha funcionat molt bé, i als veïns ens agrada poder tenir durant tres dies persones vingudes d'arreu», va afegir. El certamen suposa moviment econòmic al municipi i a la comarca, amb la creació de 25 llocs de treball i també per l'ocupació d'establiments hotelers, restaurants i la compra a comerços locals.



"Jo sóc del Berguedà"

Paral·lel Festival manté la campanya iniciada l'any passat per atraure més públic de la comarca del Berguedà: Jo sóc del Berguedà. Tots els veïns de la comarca que vulguin assistir al festival tindran un descompte de 20 euros en el preu original de l'entrada general. L'organització fa una crida als berguedans a acostar-se als concerts. «De moment no ha tingut molta demanda, però també és veritat que les persones de la zona sempre esperen més a darrera hora a animar-se a comprar l'entrada», van dir.